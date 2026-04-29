51 năm đất nước thống nhất: Lễ chào cờ đặc biệt tại Dinh Độc Lập

Kết nối giữa khát vọng hòa bình và hành động dấn thân

Tổ quốc là nơi bắt đầu của những giấc mơ, và thanh niên là người viết tiếp những giấc mơ ấy bằng sự dấn thân và cống hiến. Lễ chào cờ đặt biệt và phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức vào thời điểm cả nước đang hướng về miền Nam, về trung tâm Sài Gòn – Gia Định cách đây 51 năm, đã khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi thanh niên sự tự hào, lòng yêu nước để từ đó tiếp tục dấn thân, cống hiến bằng những hành động thiết thực mỗi ngày.

Lễ chào cờ đặc biệt "Tôi yêu Tổ quốc tôi" ngay tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập nhân kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất

Lễ chào cờ và phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" sáng 29.4 không chỉ được tổ chức tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, mà còn tại Nhà truyền thống Thủ Dầu Một, Di tích lịch sử Nhà Má Tám Nhung cùng 5 điểm gắn với các địa điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách.

Giữa lòng nội thành Sài Gòn - Gia Định năm 1975, khi súng đạn còn vang, khi cờ đỏ sao vàng chưa kịp tung bay trên toàn bộ các công sở, đã có những điểm cắm cờ, những điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền, do chính các cô, chú cán bộ Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định đảm trách. Những điểm sáng ấy, dù nằm khiêm nhường trong các con hẻm, các khu phố, nhưng lại là mạch máu kết nối giữa khát vọng hòa bình và hành động dấn thân không tiếc tuổi xuân của những người trẻ năm xưa.

Buổi chào cờ có sự tham gia của các cô, chú cán bộ Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định từng đảm trách những điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Nam vương Thế giới Việt Nam Phạm Tuấn Ngọc (hàng đầu bên trái) cho biết vô cùng xúc động và trào dâng một niềm tự hào khó tả khi tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Sáng nay, trong giây phút thiêng liêng của lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi", bà Trương Mỹ Lệ, bí danh cô Tư Liêm, nguyên Quyền Bí thư Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, Phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn đã có những chia sẻ xúc động với thế hệ thanh niên hôm nay về 5 điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách.

Kết lại những chia sẻ của mình, cô Tư Liêm nhắn gửi thế hệ trẻ hôm nay: "Chúng tôi là lớp người đi trước, nhìn các bạn trẻ hôm nay chúng tôi rất vui. Trước đây các cô chú trong thời chiến cũng giống như các cháu hôm nay, hết mình để chiến đấu với kẻ thù; ngày nay đất nước hòa bình, các cháu phải cố gắng học tập, mang trình độ, học hỏi của mình để xây dựng đất nước".

Bà Trương Mỹ Lệ, bí danh cô Tư Liêm, nguyên Quyền Bí thư Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, đã có những chia sẻ xúc động với thế hệ thanh niên hôm nay về 5 điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách

Lễ chào cờ đặc biệt: Góp phần cho sự trường tồn của Tổ quốc

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết thanh niên TP.HCM với vị trí đặc biệt trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trực tiếp góp công sức, trí tuệ, thậm chí là máu xương của mình để góp phần chung cho sự trường tồn của Tổ quốc, cho sự phát triển của thành phố.

Theo anh Tuấn Anh, từ hình ảnh của hàng triệu thanh niên Tiền phong Nam bộ nêu cao lời thề son sắt với Tổ quốc, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đến lớp lớp thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định xuống đường tranh đấu; từ hàng triệu thanh niên thành phố xung phong lên những nông trường, xí nghiệp, vùng kinh tế mới để khôi phục đất nước sau ngày hòa bình đến hàng triệu thanh niên đang ngày đêm hăng say sáng tạo, lao động, khởi nghiệp, làm giàu cho chính mình, cho thành phố, đến những hình ảnh thanh niên không ngại khó khăn, tham gia các hoạt động tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa hỗ trợ cho đồng bào và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

"Đó cũng là điều cốt lõi nhất, quan trọng nhất mà trong suốt thời gian qua tổ chức Hội và phong trào thanh niên thành phố luôn xây dựng, bồi đắp cho một thế hệ thanh niên thành phố với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng dấn thân, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam và thành phố với khát vọng hùng cường", anh Tuấn Anh nhấn mạnh.

Lễ chào cờ đặc biệt mang tên "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi thanh niên hôm nay niềm tự hào, hạnh phúc dưới bầu trời hòa bình

Anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết trong suốt thời gian qua tổ chức Hội và phong trào thanh niên thành phố luôn xây dựng, bồi đắp cho một thế hệ thanh niên thành phố với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng dấn thân, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam và thành phố với khát vọng hùng cường

Thông qua phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", anh Tuấn Anh cho biết Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thành phố nói riêng về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng chung tay xây dựng thành phố.

Được làm lễ chào cờ tại Hội trường Thống Nhất vào thời điểm thiêng liêng của dân tộc, Phạm Tuấn Ngọc, Nam vương Thế giới Việt Nam, đại diện cho thế hệ trẻ TP.HCM cho biết vô cùng xúc động và trào dâng một niềm tự hào khó thể diễn tả hết bằng lời.

Thế hệ thanh niên hôm nay trào dâng cảm xúc tự hào tại lễ chào cờ

Tuấn Ngọc cho biết thanh niên hôm nay - những người sinh ra trong hòa bình, lớn lên trong tiếng ru của lịch sử, trong lời kể của cha ông, trong những trang sách, những bộ phim, những tấm ảnh lưu giữ ký ức một thời khói lửa. Nhưng chưa bao giờ, những ký ức ấy lại sống động và chạm vào trái tim như hôm nay - khi được đối diện với những con người thật, câu chuyện thật, và những lá cờ được cắm lên từ chính ý chí và máu thịt của thế hệ trẻ Sài Gòn - Gia Định năm xưa.

"Chính các cô chú - khi ấy, chỉ ở tuổi đôi mươi, bằng lòng can đảm, trí tuệ và bản lĩnh của tuổi trẻ, đã góp phần viết nên một phần rực rỡ của trang sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Những ngọn cờ được cắm lên giữa lòng thành phố lúc bấy giờ không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và sức mạnh thanh niên Việt Nam. Và cũng có một câu nói mà Tuấn Ngọc rất thấm thía trong những ngày này đó chính là "Quá khứ, nhờ cha anh, tương lai, để chúng cháu!". Chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính sức mạnh, trí tuệ và tinh thần con người Việt Nam", Tuấn Ngọc bày tỏ đồng thời đại diện cho thế hệ trẻ xin hứa: "Sẽ tiếp bước, giữ gìn, dựng xây để Việt Nam mãi là một đất nước hòa bình, vững mạnh và kiêu hãnh trên đôi vai của những người trẻ hôm nay".