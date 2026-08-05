5.8 năm ngoái là 'ngày ngắn nhất lịch sử', năm nay là ngày gì?

Vào đúng ngày này năm ngoái, 5.8.2025, mạng xã hội rần rần chia sẻ thông tin đây là ngày ngắn nhất lịch sử. "Hôm nay ngày 5 tháng 8 là một trong những ngày ngắn nhất lịch sử", "Hôm nay sẽ là một trong những ngày ngắn nhất lịch sử, ngắn hơn khoảng 1,51 mili giây so với bình thường"... nhiều cư dân mạng thích thú chia sẻ thông tin về ngày 5.8 năm ngoái.

Theo lịch, ngày này năm ngoái 5.8.2025 được biết tới là một trong những ngày ngắn nhất trong lịch sử. Ngày 5.8 năm nay thế nào? ẢNH: NGUYỄN MẠNH CẦM

Năm 2026, ngày đang dài ra trở lại

Như Thanh Niên thông tin thời điểm đó, Timeanddate.com cho biết từ năm 2020, trái đất đã ghi nhận những ngày ngắn chưa từng thấy vào giữa năm. Điều này xảy ra một lần nữa vào năm 2025 khi ghi nhận một loạt ngày ngắn chưa từng có - ngày 9.7, 10.7, 22.7 và 5.8.

Theo các nhà khoa học, trong các ngày nói trên hành tinh của chúng ta hoàn tất vòng quay quanh trục với thời gian nhanh nhất trong lịch sử, lập kỷ lục ngày ngắn nhất, theo trang Timeanddate.com.

Sau đợt tăng tốc những năm gần đây, các nhà nghiên cứu cho biết trái đất đang chậm lại trở lại. Khác với năm 2025, dữ liệu năm 2026 cho thấy ngày đang dài ra trở lại.

Tốc độ quay của trái đất được đo bằng một giá trị gọi là độ dài ngày (LOD). Nó dựa trên ý tưởng rằng, trung bình, trái đất hoàn thành một vòng quay quanh trục của nó so với mặt trời trong chính xác 86.400 giây, tức là 24 giờ.

LOD là số mili giây chênh lệch so với 86.400 giây mà trái đất cần để hoàn thành một vòng quay vào một ngày cụ thể. Một mili giây bằng 0,001 giây. Vào năm 2025, thời gian LOD ngắn nhất được ghi nhận là -1,37 mili giây. Nói cách khác, một vòng quay mất ít hơn 1,37 mili giây so với 86.400 giây.

Vào năm 2026 , LOD ngắn nhất dự kiến sẽ vào khoảng -0,7 mili giây. Con số này vẫn nhỏ hơn 86.400 giây, nhưng không chênh lệch nhiều bằng. Tương tự, LOD trung bình vào năm 2025 là -0,08 mili giây, trong khi ước tính mới nhất cho LOD trung bình vào năm 2026 là +0,3 mili giây, cao hơn 0,3 mili giây so với 86.400 giây.

Ngày 5.8 hôm nay theo lịch dương, lịch âm có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 216. Theo lịch âm hôm nay 5.8 là ngày 24 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Tân Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 5.8 là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 13 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Theo dương lịch, ở Việt Nam, hôm nay không phải ngày nghỉ lễ hay ngày kỷ niệm đặc biệt. Ở phương Tây, 5.8 là ngày lễ vui vẻ, ngày "cày như trâu". Đây là ngày để làm việc chăm chỉ và tưởng thưởng cho những người làm việc ngày đêm và rất năng suất.