6 biểu hiện cảnh báo cơ thể cần ngủ nhiều hơn

Do guồng quay của công việc và học tập, những tính hiệu báo hiệu cơ thể cần ngủ nhiều hơn thường bị bỏ qua.

Da xỉn màu

Thiếu ngủ làm tăng mức hoóc môn cortisol, phá vỡ cấu trúc da và ức chế sản xuất collagen. Hệ quả là khiến da trông kém tươi, thiếu đàn hồi, sớm có nếp nhăn và bọng mắt. Những điều này khiến người thiếu ngủ có vẻ ngoài mệt mỏi và thiếu sức sống, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khả năng tập trung giảm là một trong những hệ quả của thiếu ngủ ẢNH: AI

Thèm đồ ăn vặt

Thiếu ngủ làm rối loạn các hoóc môn kiểm soát cảm giác đói và no, dẫn đến giảm cảm giác no và tăng cảm giác đói. Hệ quả là người thiếu ngủ có xu hướng ăn các món nhiều đường, chất béo và giàu calo, chẳng hạn bánh ngọt, đồ chiên, trà sữa.

Trong khi đó, bữa tối với các món kém lành mạnh này lại làm giảm chất lượng giấc ngủ vào ban đêm. Món nhiều đường khiến đường huyết tăng cao, sau đó thì giảm nhanh dẫn đến cảm giác đói, gây khó ngủ. Món nhiều chất béo, dầu mỡ dễ gây đầy bụng, trào ngược.

Dễ cáu gắt

Thiếu ngủ làm tổn thương vùng vỏ não trước trán và kích hoạt mạnh hơn vùng amygdala chịu trách nhiệm chi phối cảm xúc. Hệ quả là giảm khả năng tư duy, dễ gây cáu giận, mệt mỏi, mất kiên nhẫn hoặc trầm cảm nhẹ.

Giảm trí nhớ và tập trung

Một người thiếu ngủ thì cơ thể họ cố gắng hoạt động, đi lại, làm việc nhưng não bộ luôn trong trạng thái mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Tình trạng này có nhiều biểu hiện khác nhau, từ việc đọc đi đọc lại mới hiểu một câu, lơ đãng khi làm việc đến quên tên người quen.

Điều này là do giấc ngủ đóng vai trò thiết yếu trong việc củng cố trí nhớ ngắn hạn, tập trung và nâng cao khả năng suy nghĩ linh hoạt. Thiếu ngủ khiến các chức năng này bị suy giảm.

Thiếu ngủ có thể dẫn tới phản xạ chậm

Thiếu ngủ làm giảm khả năng tỉnh táo, dẫn đến phản xạ chậm, khiến họ dễ bị va chạm hoặc té ngã. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi lái xe hoặc vận hành máy móc, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Nếu một người làm công việc trí óc thay vì tay chân thì thiếu ngủ sẽ khiến hiệu suất xử lý thông tin, phản ứng và tốc độ ra quyết định cũng bị suy giảm rõ rệt.

Hệ miễn dịch suy yếu

Ngủ không đủ làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh hơn, thời gian hồi phục lâu hơn. Nghiên cứu trên chuyên san Archives of Internal Medicine cho thấy người ngủ dưới 6 tiếng/đêm có nguy cơ bị cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng cao hơn so với người ngủ từ 7 tiếng trở lên, theo Healthline.