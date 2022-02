6 loại thực phẩm chuyên gia khuyên dùng trong năm 2022

Dưới đây là những thực phẩm mà các chuyên gia dinh dưỡng của trang web Eat This, Not That! ở Mỹ đã chọn là thực phẩm lành mạnh nhất để ăn.

1. Đậu hộp ít natri

Đậu được coi là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất mà bạn có thể ăn.

Hàm lượng chất xơ cao của chúng được biết là giúp giảm cholesterol, hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh và giúp giảm lượng đường trong máu.

Đậu thậm chí còn được coi là một trong những thành phần quan trọng trong Chế độ ăn kiêng Blue Zone, là một cách ăn uống dựa trên các khu vực trên thế giới nơi mọi người sống lâu nhất.

Nói cách khác, đậu rất lành mạnh nên chúng thực sự có thể giúp bạn sống lâu hơn!

Chuyên gia dinh dưỡng Kim Rose từ Lose It! cho biết: “Loại protein có nguồn gốc thực vật này có hiệu quả về chi phí và dễ dàng kết hợp vào các món ăn như súp, salad, ớt, bánh mì kẹp thịt”.

2. Hạt lanh

Nếu bạn cần tăng cường chất dinh dưỡng vào năm 2022, thì hạt lanh là lựa chọn phù hợp.

Chuyên gia Rose nói: “Chúng được coi là một loại siêu thực phẩm vì chúng chứa đầy Omega-3, một chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta không thể tạo ra".

"Bởi vì Omega-3 rất quan trọng đối với các nhiệm vụ như giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe của não và tim, hạt lanh chắc chắn đáng để thêm vào vòng quay thực phẩm hằng tuần của bạn", chuyên gia Rose nói thêm.

3. Trứng

Theo chuyên gia Rose, trứng là thực phẩm đáng dùng cho mục tiêu sức khỏe của bạn.





Bà nói: “Chúng là một loại protein cực kỳ linh hoạt có thể được dùng cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Với 6 gram protein và 4 gram chất béo trong một quả trứng cỡ vừa, món ăn đơn giản này là món ăn chiến thắng bất cứ lúc nào trong ngày".

Một báo cáo từ Cholesterol nói rằng mặc dù đã có nhiều tranh luận về lợi ích sức khỏe của trứng trong suốt nhiều năm, nhưng chúng thực sự có thể giúp ích cho sức khỏe tổng thể của bạn bằng cách cung cấp vi chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa hữu ích và hỗ trợ giảm huyết áp (huyết áp cao).

4. Hạt đậu tuyết (snow pea, còn gọi là đậu Hà Lan)

Đôi khi, bạn có thể cần thêm một chút protein thực vật như đậu tuyết trong chế độ ăn uống của mình.

Chuyên gia Rose nói: “Đậu tuyết chứa gần 3 gram protein thực vật cho mỗi 3,5 ounce (khoảng 100 gram). Đậu tuyết không giống như thịt, không chứa chất béo bão hòa và tổng lượng chất béo không đáng kể, cũng như một số chất xơ."

5. Hạt Quinoa (hạt diêm mạch)

Quinoa được biết đến như một loại ngũ cốc "giả" chứa đầy vitamin, chất dinh dưỡng và protein, do đó, là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất mà bạn có thể chọn ăn!

"Loại protein hoàn chỉnh có nguồn gốc thực vật này chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu, không chứa gluten và giàu chất xơ", chuyên gia dinh dưỡng Trista Best tại Balance One Supplements cho biết.

Theo tạp chí Journal of Cereal Science, ăn quinoa có thể giúp ích cho tim, đường ruột và sức khỏe trao đổi chất của bạn.

6. Cải xoăn (kale)

"Đây là một loại rau lá xanh thường bị lãng quên vì các loại rau thay thế rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn", chuyên gia Kamruzzaman, tác giả của Substitute Foods with Mehak Naeem RDN cho biết.

"Trên thực tế, cải xoăn là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất mà bạn nên ăn vì nó rất giàu vitamin A, B6 và C, canxi, kali, mangan và đồng. Được đóng gói với rất nhiều chất dinh dưỡng, thật ngạc nhiên là một cốc cải xoăn chỉ có 38 calo", chuyên gia Kamruzzaman cho biết thêm, theo Eat This, Not That!