6 mẹo hay để ăn uống ngày tết được an toàn và lành mạnh

Chuyên gia Ashley Fenning, giảng viên Dinh dưỡng và Sức khỏe thực phẩm tại Đại học Nebraska (Mỹ), chia sẻ một số mẹo an toàn thực phẩm thiết yếu giúp những ngày tết của bạn vừa an toàn vừa đáng nhớ.



1. Bắt đầu bằng sự sạch sẽ

Đây là một trong những biện pháp an toàn thực phẩm quan trọng và trước nhất. Rửa tay và bề mặt sạch sẽ là chìa khóa để ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn có hại có thể dẫn đến các bệnh do thực phẩm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị rửa tay kỹ bằng xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm sống, như trứng sống, thịt sống, gia cầm hoặc cá và nước tiết của chúng, theo đài Chadron Radio (Mỹ).

Với tất cả các món ăn ngon và sự hối hả và nhộn nhịp của dịp tết, điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn thực phẩm để mọi người có kỳ nghỉ tết vui vẻ và lành mạnh ẢNH MINH HỌA: AI

Một điều quan trọng khác của an toàn thực phẩm là đảm bảo mặt bàn, thớt và đồ dùng được khử trùng đúng cách, đặc biệt là khi chuyển đổi giữa chế biến thịt sống và các thành phần khác.

2. Rã đông và bảo quản gà đúng cách

Đối với món từ thịt gà, rã đông đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm. An toàn nhất là rã đông trong tủ lạnh. Ngoài ra, có thể sử dụng nước lạnh để rã đông nhưng hãy đảm bảo ngâm gà ngập hoàn toàn và thay nước sau mỗi 30 phút. Thịt gà cần được đựng trong hộp đựng hoặc bao kín để tránh lây nhiễm chéo. Tránh rã đông gà ở nhiệt độ phòng vì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Sau khi nấu, món gà còn thừa cũng nên được bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 2 giờ.

3. Nấu thực phẩm ở nhiệt độ chính xác

Nấu thịt ở nhiệt độ bên trong đạt đủ độ nóng mới tiêu diệt được vi khuẩn có hại như Salmonella và E. coli. Sử dụng nhiệt kế thực phẩm để đảm bảo gia cầm đạt nhiệt độ bên trong là 74°C, thịt xay đến 71°C và thịt bò hoặc thịt heo đến 62,5°C.

Hãy nhớ rằng, không chỉ thời gian nấu mà nhiệt độ bên trong phải đủ độ nóng mới đảm bảo an toàn.

4. Giữ thức ăn nóng đủ nóng và thức ăn lạnh đủ lạnh

Kiểm soát nhiệt độ là rất cần để giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Giữ thức ăn nóng ở nhiệt độ từ 60°C trở lên bằng cách sử dụng đĩa hâm, khay hâm nóng hoặc nồi nấu chậm. Tương tự, các món lạnh như salad hoặc tráng miệng nên được giữ ở nhiệt độ từ 4,5°C trở xuống bằng cách bảo quản trong tủ lạnh hoặc phục vụ trên đá. Tránh để thực phẩm dễ hỏng bên ngoài quá 2 giờ.

5. Ngăn ngừa lây nhiễm chéo

Lây nhiễm chéo xảy ra khi vi khuẩn từ thực phẩm sống tiếp xúc với các món đã nấu chín hoặc đã sẵn sàng để ăn. Sử dụng thớt riêng cho thịt sống và các loại thực phẩm khác để giảm nguy cơ này. Vệ sinh sạch sẽ đồ dùng và đĩa đựng thực phẩm sống trước khi sử dụng với các món khác.

Khi nấu món gà, cần đặc biệt chú ý vì dễ gây nhiễm độc thực phẩm ẢNH MINH HỌA: AI

6. Bảo quản và hâm nóng thức ăn thừa an toàn

Những ngày tết thường có rất nhiều thức ăn thừa, và việc bảo quản an toàn là rất quan trọng. Làm lạnh hoặc đông lạnh thức ăn thừa trong vòng 2 giờ sau khi dùng để ngăn ngừa vi khuẩn phát triển. Khi hâm nóng thức ăn thừa, hãy đảm bảo đạt nhiệt độ bên trong là 74°C trước khi dùng.

Bằng cách tuân thủ các biện pháp an toàn thực phẩm trên, bạn sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm và khiến kỳ nghỉ tết của mình an toàn và thú vị hơn, theo Chadron Radio.