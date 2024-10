6 món ăn ít, no nhiều được khoa học chứng minh giúp giảm cân

Những thực phẩm chứa nhiều chất xơ, protein, nước và chất béo lành mạnh sẽ là những món giúp no lâu hơn. Trong đó, chất xơ và protein có tác dụng giúp no lâu đặc biệt hiệu quả. Điều này là do hệ tiêu hóa cần nhiều thời gian hơn để xử lý chất xơ, trong khi protein thì giúp điều chỉnh các hoóc môn gây đói, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Cá hồi chứa các dưỡng chất tốt cho sức khỏe và giúp no lâu ẢNH: PEXELS

Các loại thực phẩm ăn ít nhưng giúp no lâu gồm:

Khoai tây

Khoai tây thường được chế biến bằng cách luộc hoặc nướng. Loại thực vật này chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Một số nghiên cứu cho thấy khoai tây có thể giúp no lâu vì chúng chứa một loại protein gọi là chất ức chế proteinase 2 (PI2). Chúng có tác dụng giúp kiểm soát sự thèm ăn.

Trứng

Trứng chứa protein, vitamin và a xít béo omega-3. Một quả trứng lớn có hơn 6 gram protein. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients cho thấy ăn 2 quả trứng/ngày trong 4 tuần sẽ giúp giảm mức hoóc môn gây đói ghrelin.

Yến mạch

Dù không thể giúp người ăn no nhiều như trứng nhưng yến mạch vẫn là một trong những loại thực phẩm rất tốt giúp tăng cảm giác no lâu. Trong yến mạch có chứa một loại chất xơ hòa tan là beta-glucan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu.

Cá

Một số nghiên cứu cho thấy protein trong cá giúp tạo cảm giác no tốt hơn so với protein trong các nguồn thực phẩm khác. Các loại cá giúp no lâu, đồng thời giàu dưỡng chất là cá cơm, cá hồi, cá mòi và cá ngừ.

Các món nhiều nước

Các món nhiều nước như canh, súp không chỉ bổ sung nước cho cơ thể mà còn tạo cảm giác no lâu. Nguyên liệu chính của các món này là thịt và rau củ. Do đó, súp chứa nhiều protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Nghiên cứu cho thấy cùng một lượng nguyên liệu như nhau nhưng nấu canh, súp sẽ giúp no lâu hơn so với những cách chế biến khác.

Thịt nạc

Các loại thịt nạc như thịt bò và thịt gà chứa hàm lượng protein cao, giúp duy trì cảm giác no và kiểm soát cơn thèm ăn. Tuy nhiên, thịt nên ăn ở mức độ vừa phải. Ăn quá nhiều sẽ khiến cơ thể dễ thặng dư calo và gây tăng cân, theo Verywell Health.