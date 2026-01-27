Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

600 giảng viên, sinh viên cùng chạy bộ

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
27/01/2026 11:53 GMT+7

Gần 600 cán bộ, giảng viên và sinh viên đã chinh phục các cự ly từ 5 đến 15 km tại sự kiện chạy bộ 'Break your limits' do một trường CĐ tổ chức. Bên cạnh đó, trường còn có nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh THPT.

Trường CĐ FPT Polytechnic Hà Nội vừa tổ chức chương trình “Bản giao hưởng nghệ thuật giữa thiên nhiên”, trong đó sự kiện chạy bộ “Break your limits” với các cự ly từ 5 đến 15 km, đã thu hút sự tham gia của gần 600 cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

Thầy Ngô Hữu Quang, giảng viên bộ môn cơ bản, cũng là người phụ trách đường chạy của chương trình vượt ngưỡng lần này, cho biết: “Sự đồng hành, kết nối này xóa bỏ mọi rào cản, giúp giảng viên chúng tôi thấu hiểu tâm lý của các em hơn. Khi thầy trò có sự đồng cảm, gắn kết trên đường chạy, việc truyền đạt kiến thức trên giảng đường cũng trở nên hiệu quả và gần gũi hơn rất nhiều”.

600 giảng viên, sinh viên cùng chạy bộ - Ảnh 1.

Sinh viên, giảng viên tham gia chạy bộ

ẢNH: NGỌC BẢO

Là người cán đích cự ly 5 km, Tạ Thị Hương Lan, sinh viên chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui, có lẽ đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất của em. Sau buổi chạy, em nhận ra bản thân mình có thể làm tốt hơn nếu như mình dám thử. Mọi người hãy thử tham gia hoạt động chạy vượt ngưỡng cùng thầy trò chúng em. Vừa vui, vừa bổ ích, đáng nhớ, lại vừa nâng cao sức khỏe, sức bền bản thân".

Bên cạnh hoạt động thể thao, sự kiện còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh và các workshop kỹ năng nghề.

600 giảng viên, sinh viên cùng chạy bộ - Ảnh 2.

Học sinh hào hứng với các hoạt động

ẢNH: NGỌC BẢO

Nhiều học sinh phổ thông đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Dương Đăng Sơn, học sinh Trường THPT Quang Minh, bày tỏ: "Không chỉ được hòa mình vào đường chạy, em còn được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, tham quan không gian trưng bày tranh và tham gia các hoạt động giao lưu cùng sinh viên".

Theo Sơn, những sân chơi bổ ích này đã giúp học sinh có thêm cơ hội kết nối, mở rộng mối quan hệ và hiểu rõ hơn về môi trường học tập tại trường. 

Yến Nhi, học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Yên, cũng dành nhiều thiện cảm cho các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp tại sự kiện. Nhi cho biết mình rất thích khu vực pha chế của ngành du lịch – nhà hàng – khách sạn, nơi học sinh được trực tiếp quan sát và tìm hiểu về công việc thực tế.

Bên cạnh đó, những tác phẩm đồ họa do sinh viên thiết kế trưng bày tại chương trình cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ với Yến Nhi bởi sự sáng tạo và tính thẩm mỹ cao...

Tin liên quan

Hoa hậu H'Hen Niê chạy bộ cùng hơn 2.000 sinh viên, giảng viên, nhân viên

Hoa hậu H'Hen Niê chạy bộ cùng hơn 2.000 sinh viên, giảng viên, nhân viên

Toàn bộ số kilomet chạy bộ của hơn 2.000 sinh viên, giảng viên, người lao động trường đại học này đều được quy đổi để đóng góp vào Quỹ học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh miền núi, hải đảo của Việt Nam.

Thầy cô, học sinh và phụ huynh chạy bộ gây quỹ ủng hộ trẻ em bất hạnh

Khám phá thêm chủ đề

giảng viên sinh viên Chạy bộ kỹ năng nghề học sinh phổ thông môi trường học tập trải nghiệm nghề nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận