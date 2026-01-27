600 giảng viên, sinh viên cùng chạy bộ

Trường CĐ FPT Polytechnic Hà Nội vừa tổ chức chương trình “Bản giao hưởng nghệ thuật giữa thiên nhiên”, trong đó sự kiện chạy bộ “Break your limits” với các cự ly từ 5 đến 15 km, đã thu hút sự tham gia của gần 600 cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Thầy Ngô Hữu Quang, giảng viên bộ môn cơ bản, cũng là người phụ trách đường chạy của chương trình vượt ngưỡng lần này, cho biết: “Sự đồng hành, kết nối này xóa bỏ mọi rào cản, giúp giảng viên chúng tôi thấu hiểu tâm lý của các em hơn. Khi thầy trò có sự đồng cảm, gắn kết trên đường chạy, việc truyền đạt kiến thức trên giảng đường cũng trở nên hiệu quả và gần gũi hơn rất nhiều”.

Sinh viên, giảng viên tham gia chạy bộ ẢNH: NGỌC BẢO

Là người cán đích cự ly 5 km, Tạ Thị Hương Lan, sinh viên chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui, có lẽ đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất của em. Sau buổi chạy, em nhận ra bản thân mình có thể làm tốt hơn nếu như mình dám thử. Mọi người hãy thử tham gia hoạt động chạy vượt ngưỡng cùng thầy trò chúng em. Vừa vui, vừa bổ ích, đáng nhớ, lại vừa nâng cao sức khỏe, sức bền bản thân".

Bên cạnh hoạt động thể thao, sự kiện còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật, triển lãm tranh và các workshop kỹ năng nghề.

Học sinh hào hứng với các hoạt động ẢNH: NGỌC BẢO

Nhiều học sinh phổ thông đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Dương Đăng Sơn, học sinh Trường THPT Quang Minh, bày tỏ: "Không chỉ được hòa mình vào đường chạy, em còn được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, tham quan không gian trưng bày tranh và tham gia các hoạt động giao lưu cùng sinh viên".

Theo Sơn, những sân chơi bổ ích này đã giúp học sinh có thêm cơ hội kết nối, mở rộng mối quan hệ và hiểu rõ hơn về môi trường học tập tại trường.

Yến Nhi, học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Yên, cũng dành nhiều thiện cảm cho các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp tại sự kiện. Nhi cho biết mình rất thích khu vực pha chế của ngành du lịch – nhà hàng – khách sạn, nơi học sinh được trực tiếp quan sát và tìm hiểu về công việc thực tế.

Bên cạnh đó, những tác phẩm đồ họa do sinh viên thiết kế trưng bày tại chương trình cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ với Yến Nhi bởi sự sáng tạo và tính thẩm mỹ cao...