680 nghi phạm lừa đảo trực tuyến và rửa tiền bị bắt giữ tại Hồng Kông

Cảnh sát Hồng Kông cùng các tang vật đã thu giữ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ South China Morning Post ngày 3.2 đưa tin cảnh sát Hồng Kông vừa bắt giữ hơn 680 người trong một loạt chiến dịch nhằm vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến và rửa tiền, với số tiền thu được từ hoạt động tội phạm ước tính lên tới 620 triệu HKD (2.065 tỉ đồng).

Trong số các vụ việc được phát hiện trong ba tuần qua có các vụ lừa đảo tình cảm trong đó có những nạn nhân bị lừa đến hai lần, bên cạnh các giao dịch tiền trái phép với một số khách hàng sử dụng cùng một mật khẩu cho tài khoản ngân hàng trực tuyến và email của họ.

Cảnh sát đã bắt giữ 682 người từ 14 đến 89 tuổi trong chiến dịch trấn áp tội phạm mạng trên toàn thành phố, phát hiện 580 vụ liên quan đến lừa đảo qua điện thoại, mua sắm trực tuyến và lừa đảo việc làm.

Trong một chiến dịch được tiến hành vào ngày 17 và 18.1, cảnh sát triệt phá một đường dây lừa đảo tình cảm và một nhóm tội phạm tham gia rửa tiền bằng tiền ảo.

Tám người đàn ông và ba phụ nữ đã bị bắt giữ, bao gồm ba kẻ bị cáo buộc cầm đầu và một thành viên chủ chốt. Hai nghi phạm bị buộc tội âm mưu lừa đảo và đã ra tòa trước đó.

Các nhà điều tra cho biết họ tin rằng đường dây này đã lừa đảo 314 nạn nhân trong 16 tháng qua, với tổng thiệt hại lên tới 44 triệu HKD và mỗi người mất trung bình 150.000 HKD.

Bẫy tự tử và thừa kế

Chánh thanh tra Alvin Lee thuộc Cục An ninh mạng và Tội phạm công nghệ Hồng Kông cho biết đường dây lừa đảo tình cảm hoạt động như một doanh nghiệp gia đình và thuê các văn phòng trong các tòa nhà công nghiệp.

Những kẻ lừa đảo giả danh là những cô gái sử dụng hình đại diện giả trên các ứng dụng hẹn hò, bắt đầu cuộc trò chuyện với nạn nhân bằng cách nói rằng họ đang làm việc ở nước ngoài. Chúng bịa đặt những khó khăn về mặt tình cảm hoặc những thất bại cá nhân để giành được sự cảm thông và sau đó gợi ý những ý nghĩ tự tử để làm tăng thêm sự lo lắng của nạn nhân.

Ông Lee cho biết khi mối quan hệ đã tiến đến một giai đoạn nhất định, các đối tượng lừa đảo sẽ giả mạo cấp trên của người phụ nữ hoặc cảnh sát ở nước ngoài, tuyên bố rằng cô ta đã qua đời. Chúng đưa ra thẻ công ty giả và các giấy tờ thừa kế ngụy tạo, nói rằng nạn nhân được chỉ định hỗ trợ xử lý hoặc thừa kế tài sản của cô ta.

"Sau đó, các nạn nhân bị lừa nộp nhiều loại 'phí xử lý' để nhận khoản thừa kế. Sau khi tiền được giao, các đối tượng lừa đảo biến mất", ông Lee cho biết.

Trong một số trường hợp, băng nhóm này còn dựng lên một vụ lừa đảo thứ hai bằng cách giả làm cảnh sát, nói rằng vụ việc đã được giải quyết và yêu cầu nạn nhân nộp phí hành chính.

"Cảnh sát sẽ không bao giờ yêu cầu người dân nộp bất kỳ khoản phí nào để thu hồi tài sản liên quan đến một vụ án. Bất kỳ ai có nghi ngờ nên gọi 18222 để liên hệ Trung tâm Điều phối chống lừa đảo nhằm được hỗ trợ", ông Lee khuyến cáo.

Băng nhóm lừa đảo tình cảm này cũng rửa tiền thông qua một nhóm địa phương. Bằng cách sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng đứng tên người khác và các danh tính giả trên các nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài, nhóm rửa tiền đã chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành tiền ảo, sau đó rút ra thông qua các điểm giao dịch phi tập trung.

Điều tra của cảnh sát cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 1.2024 đến tháng 11.2025, nhóm này đã sử dụng 21 tài khoản ngân hàng trong nước để rửa khoảng 32 triệu HKD.