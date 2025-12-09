7 điều cần có ở người làm truyền thông thời AI

Sáng nay (9.12) tại Trung tâm Hội nghị White Palace Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM, Báo Thanh Niên tổ chức tọa đàm "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới".

Tại tọa đàm, các diễn giả đưa ra một bức tranh truyền thông trong xã hội hiện đại. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà truyền thông thế giới thay đổi nhanh hơn bất kỳ thời kỳ nào trước đây. Truyền thông số thay thế dần truyền thống. Mạng xã hội trở thành không gian thông tin chủ đạo của một bộ phận công chúng. Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo - AI - không còn là khái niệm tương lai mà đã tham gia trực tiếp vào công cuộc soạn thảo, biên tập nhiều nội dung, dự báo xu hướng và cá nhân hóa nội dung của người xem.

Ông Nguyễn Khoa Mỹ, Chủ tịch Mạng lưới Quan hệ công chúng Việt Nam (VNPR), chia sẻ nhiều thông tin đáng quan tâm về nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực truyền thông trong bối cảnh phát triển mới.

Ông Nguyễn Khoa Mỹ, Chủ tịch VNPR ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Nguyễn Khoa Mỹ nhìn nhận kinh tế sáng tạo và công nghiệp nội dung trở thành ngành kinh tế mũi nhọn tại nhiều quốc gia. Đáng chú ý truyền thông xuyên văn hóa - xuyên biên giới diễn ra hàng giờ, hàng phút.

Giữa bức tranh này, công chúng ngày càng đòi hỏi cao về truyền thông trách nhiệm, bình đẳng xã hội, đạo đức công nghệ, chống tin giả... Do đó, nguồn nhân lực truyền thông nếu không được đào tạo lại, nâng cấp liên tục, sẽ tụt hậu rất nhanh. Không chỉ tụt hậu về công nghệ, mà còn tụt hậu về tư duy, văn hóa nghề và năng lực hội nhập quốc tế.

Những thách thức lớn đối với đào tạo nhân lực truyền thông hiện nay

Tại tọa đàm, các diễn giả thẳng thắn nhìn nhận việc đào tạo nhân lực truyền thông hiện nay đối mặt với nhiều thách thức. Như chương trình đào tạo tại nhiều cơ sở vẫn còn nặng về lý thuyết, chậm cập nhật về truyền thông số; về AI, về dữ liệu lớn và nội dung đa nền tảng, về kinh tế nội dung.

Bên cạnh đó, một trong những thách thức là khoảng cách giữa nhà trường và thực tế tòa soạn - doanh nghiệp còn lớn. Sinh viên ra trường thiếu kỹ năng thực hành.

Đáng chú ý, trong thời đại AI, đạo đức truyền thông trong kỷ nguyên số chưa được đào tạo một cách bài bản, nhưng tin giả, nội dung xấu độc đang là thách thức toàn cầu và ở cả Việt Nam. Một vấn đề cũng quan trọng không kém là nguồn nhân lực truyền thông còn hạn chế về ngoại ngữ, hiểu biết quốc tế, khả năng làm việc trong môi trường xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Khoa Mỹ chia sẻ tại tọa đàm "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo ông Nguyễn Khoa Mỹ, Chủ tịch VNPR, trước các thách thức này, cần xác lập mô hình phát triển chung: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Báo chí - Công nghệ. Tất cả phải cùng đào tạo, cùng sử dụng, cùng chịu trách nhiệm xã hội. Mục tiêu cuối cùng là hình thành thế hệ nhân lực truyền thông thế hệ mới đảm bảo 7 yêu cầu: giỏi nghề; vững đạo đức; mạnh công nghệ; hiểu văn hoá; có tư duy toàn cầu; có bản lĩnh chính trị; có trách nhiệm xã hội.

Trong đó, các doanh nghiệp, tòa soạn, nền tảng công nghệ không chỉ là nơi sử dụng lao động, mà cần trở thành chủ thể đồng đào tạo; doanh nghiệp, tòa soạn cùng tham gia xây dựng chương trình học, cử chuyên gia giảng dạy, nhận sinh viên thực tập dài hạn và đồng hành trong các dự án truyền thông thực tế.

Cần hình thành hệ sinh thái liên kết giữa báo chí, công nghệ, quảng cáo, giải trí, giáo dục, văn hóa. Từ đó phát triển công nghiệp sáng tạo mang bản sắc Việt Nam, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Tọa đàm "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên ẢNH: ĐỘC LẬP

Đông đảo các trường đại học, cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm tới tọa đàm ẢNH: ĐỘC LẬP

Tọa đàm "Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới" được tổ chức trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026). Đây là dịp để các trường ĐH có đào tạo về lĩnh vực báo chí, truyền thông cùng chia sẻ về định hướng đào tạo lĩnh vực truyền thông của mình, các thành tựu, đổi mới, sáng tạo của đơn vị mình cũng như các khó khăn, kiến nghị.