7 mẹo giúp giữ dáng mà không cần 'tập thể dục'

Carissa Fernandez, huấn luyện viên (HLV) sức khỏe và thể chất, đồng thời là HLV Pilates bậc thầy cho Câu lạc bộ Pilates ở Mỹ, chia sẻ 7 cách dễ dàng để giữ dáng mà không cần tập thể dục.



1. Hãy nghỉ ngơi đầy đủ

Ngủ đủ giấc là một yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe tốt SHUTTERSTOCK

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), ngủ đủ giấc cũng quan trọng như thói quen tập luyện và chế độ ăn uống của bạn để giữ sức khỏe tốt.

HLV Fernandez giải thích: "Cơ thể cần thời gian chết để tự sửa chữa. Hãy tập thói quen đi ngủ đúng giờ và dành cho bản thân ít nhất 7 giờ, nhưng lý tưởng nhất là 8 giờ, ngủ đủ giấc là một yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe tốt", theo Eat This, Not That!

2. Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng không mang lại lợi ích gì cho cơ thể bạn.

Lúc đầu, bạn có thể không thèm ăn nhiều khi cảm thấy căng thẳng. Nhưng căng thẳng mạn tính làm tăng mức độ đói của bạn, điều này có thể dẫn đến tăng cân, WebMD giải thích.

"Quá nhiều căng thẳng có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Tập thiền, yoga và tập Pilates có thể giúp giảm mức độ căng thẳng bằng cách tăng mức độ dopamine và serotonin trong não của bạn", HLV Fernandez nói.

3. Tập thở đúng kỹ thuật

Một cách khác để giữ dáng mà không cần tập thể dục là thực hành các kỹ thuật thở thích hợp.

Ví dụ, thở sâu bằng bụng có thể giúp làm dịu tâm trí và cơ thể của bạn như một hình thức giảm căng thẳng.

HLV Fernandez cho biết: "Thông thường, chúng ta đang vô tình nín thở hoặc thở nông trong suốt cả ngày. Điều này không tối ưu cho sức khỏe! Pilates là một công cụ tuyệt vời để học cách thở đúng cách".

4. Ăn những thức ăn bồi bổ cơ thể

HLV Fernandez gợi ý nên áp dụng một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật SHUTTERSTOCK

Những loại thực phẩm bạn ăn là chìa khóa nếu bạn muốn giữ được thân hình cân đối. HLV Fernandez gợi ý nên áp dụng một chế độ ăn uống cân bằng với nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Kế hoạch ăn uống này sẽ hỗ trợ tiêu hóa và giúp bạn duy trì lượng mỡ trong cơ thể thấp hơn và cân nặng khỏe mạnh.

HLV Fernandez cho biết thêm: "Một chế độ ăn giàu protein sẽ giữ mức năng lượng cao và giữ cho cơ thể đốt cháy calo suốt cả ngày".

5. Đừng quên tập giãn cơ

Mặc dù bạn không tập gym thường xuyên, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên tập giãn cơ.

Fernandez giải thích việc kéo giãn cơ có thể làm tăng lưu lượng máu đến cơ bắp của bạn, dẫn đến chuyển động hiệu quả hơn.

HLV Fernandez nói thêm: "Việc kéo giãn cơ thường xuyên cũng làm giảm nguy cơ chấn thương vì tăng tính linh hoạt".

6. Ra ngoài trời

Nếu bạn có những người bạn cùng giữ dáng đồng hành, bạn sẽ có thêm động lực để phấn đấu và thành công SHUTTERSTOCK

Cảm giác thật tuyệt vời khi bước ra ngoài thiên nhiên: không khí trong lành và ánh nắng mặt trời lành mạnh.



HLV Fernandez nói: "Ra ngoài trời là một cách tuyệt vời để tăng khả năng hấp thụ vitamin D trong cơ thể, nhờ đó giúp tăng khả năng hấp thụ canxi trong xương".

Vì vậy, hãy ra ngoài để đi bộ bình thường, hoặc đi bộ đường dài hoặc đạp xe thoải mái với một người bạn. Hoặc, bạn có thể thư giãn bằng một buổi tập yoga ở công viên.

Những hoạt động này chắc chắn không giống như bài tập thể dục điển hình và bạn sẽ cảm thấy sảng khoái khi tập một cái mới.

7. Nhóm bạn cùng sở thích

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là nếu bạn có những người bạn cùng giữ dáng đồng hành, bạn sẽ có thêm động lực để phấn đấu và thành công, theo Eat This, Not That!