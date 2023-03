7 năm qua, thẻ CCCD đã thay đổi như thế nào?

Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước công dân mới

Ngày 1.1.2016, thời điểm luật CCCD năm 2014 chính thức có hiệu lực, Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp thẻ CCCD gắn mã vạch cho công dân.



Thời điểm đó, do hạn chế về cơ sở vật chất, kỹ thuật, chỉ có 16/63 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để thực hiện thí điểm cấp CCCD. Những địa phương này gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Bình.

Tại 47 địa phương còn lại, việc cấp CMND vẫn thực hiện theo quy định cũ. Điều này dẫn tới có 3 loại giấy tờ tùy thân cùng có giá trị sử dụng, gồm: CMND 9 số, CMND 12 số và CCCD mã vạch.

Tính đến nay, Bộ Công an đã cấp 80 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân trên toàn quốc TUYẾN PHAN

Năm 2021, Bộ Công an triển khai cấp thẻ CCCD gắn chip thay cho CCCD mã vạch. Theo giới thiệu, CCCD gắn chip có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như ứng dụng chữ ký số, hạ tầng khóa bảo mật công khai, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần…

Việc sử dụng CCCD gắn chip sẽ thuận lợi hơn trong các giao dịch hành chính của công dân cũng như phục vụ công tác quản lý nhà nước. Khi thẻ tích hợp đầy đủ các thông tin, người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng CCCD gắn chip là có thể thực hiện được các giao dịch.

Khi đó, Bộ Công an đặt mục tiêu đến tháng 7.2021 sẽ hoàn thành cấp 50 triệu thẻ CCCD. Để thực hiện đợt cao điểm này, lực lượng công an trên toàn quốc đã làm việc ngày đêm, bao gồm cả cuối tuần. Người dân liên tục được khuyến khích đi làm thủ tục cấp CCCD, nhiều đợt cấp CCCD lưu động được triển khai trên tận cấp xã, phường.

Do số lượng thẻ cần cấp là rất lớn, một số phát sinh không mong muốn đã xảy ra, bao gồm việc chậm trả thẻ CCCD, thông tin trên thẻ bị sai, dữ liệu trên hệ thống chưa chính xác... Để giải quyết nhu cầu, Bộ Công an triển khai hệ thống tổng đài 1900.0368 với 20 cán bộ nghiệp vụ túc trực, nhằm trả lời các thắc mắc về CCCD.

Bằng nỗ lực của ngành công an và cả phía người dân, tính đến nay, Bộ Công an đã cấp 80 triệu thẻ CCCD gắn chip. Điều này cũng dẫn tới có 4 loại giấy tờ tùy thân cùng có giá trị sử dụng, gồm: CMND 9 số, CMND 12 số, CCCD mã vạch và CCCD gắn chip.

Lực lượng công an làm thủ tục cấp CCCD cho người dân TUYẾN PHAN

Năm 2023, sau 7 năm triển khai luật CCCD năm 2014, Bộ Công an đề xuất xây dựng luật sửa đổi nhằm phù hợp với thực tiễn, nhất là bối cảnh Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động.

Bộ Công an đề xuất thay đổi một số nội dung thể hiện trên mặt thẻ CCCD: lược bỏ dấu vân tay (ngón trỏ trái và ngón trỏ phải), đổi số thẻ CCCD thành số định danh cá nhân (vẫn là dãy số gồm 12 chữ số), quê quán thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú, chữ ký của người cấp thẻ từ Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an thành Bộ Công an. Điều này đồng nghĩa, có thể sẽ thêm 1 mẫu giấy tờ tùy thân mới là CCCD gắn chip sửa đổi.

Đề xuất này của Bộ Công an nhận được rất nhiều sự quan tâm. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: vì sao liên tục thay đổi mẫu mã CCCD như vậy? Sao không cấp thẻ CCCD gắn chip ngay từ khi luật CCCD có hiệu lực hoặc khi cấp CCCD gắn chip năm 2021 không sửa đổi thông tin trên mặt thẻ luôn một lần, 80 triệu thẻ CCCD đã cấp có phải đi làm lại...?

Giải đáp các câu hỏi trên, đại diện Trung tâm Dữ liệu dân cư quốc gia (thuộc Cục C06) cho biết việc có nhiều mẫu CMND, CCCD cùng có giá trị sử dụng xuất phát từ thực tế và quá trình phát triển khoa học, kinh tế - xã hội.

Ví dụ, năm 2016, khi triển khai cấp CCCD mã vạch, Bộ Công an đã tính toán đến phương án sử dụng chip điện tử, nhưng vì chi phí cao, thiết bị công nghệ thời điểm đó chưa phù hợp nên quyết định tạm thời sử dụng mã vạch. Đến nay, các yếu tố phát triển về công nghệ, xã hội, chi phí… đã đáp ứng và phù hợp, việc ứng dụng chip điện tử để sản xuất thẻ CCCD là khả quan.

Tương tự, việc thay đổi một số thông tin trên mặt thẻ CCCD nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng tính bảo mật và đảm bảo quyền lợi của công dân.

Đại diện Trung tâm Dữ liệu dân cư quốc gia khẳng định, nếu các đề xuất của Bộ Công an được thông qua và có thêm một mẫu thẻ CCCD mới, 80 triệu thẻ CCCD đã cấp vẫn được sử dụng như bình thường, chỉ phải cấp đổi khi đến độ tuổi theo quy định.