Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
70 trẻ em thiệt mạng ở Bờ Tây, UNICEF lên án Israel
Video Thế giới

70 trẻ em thiệt mạng ở Bờ Tây, UNICEF lên án Israel

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
14/05/2026 10:17 GMT+7

Theo cơ quan trẻ em của Liên Hiệp Quốc, 70 trẻ em đã thiệt mạng ở Bờ Tây và Đông Jerusalem bị chiếm đóng kể từ đầu năm 2025, tương đương khoảng một trẻ em thiệt mạng mỗi tuần. Hơn 90% số trẻ em thiệt mạng do lực lượng Israel gây ra, trong khi hơn 800 em khác bị thương.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ngày 12.5, ít nhất 70 trẻ em đã thiệt mạng ở Bờ Tây và Đông Jerusalem kể từ đầu năm 2025. Tỷ lệ này tương đương khoảng một trẻ em thiệt mạng mỗi tuần.

Người phát ngôn của UNICEF, ông James Elder, cho biết: “Trẻ em đang phải trả một cái giá không thể chấp nhận được vì các hoạt động quân sự leo thang và các cuộc tấn công của người định cư trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem”.

Theo ông Elder, 93% số trẻ em thiệt mạng là do lực lượng Israel gây ra, tạo thành một chuỗi tội ác. Những người còn lại là nạn nhân của các cuộc tấn công từ phía người định cư, bom mìn chưa nổ hoặc bị lực lượng Palestine bắn trúng nhầm.

Quân đội Israel không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

UNICEF: 70 trẻ em thiệt mạng ở Bờ Tây kể từ đầu năm 2025 - Ảnh 1.

Người dân tham dự lễ tang của hai người Palestine thiệt mạng do bị binh lính Israel nổ súng tại làng Al-Mughayir gần Ramallah, thuộc khu Bờ Tây, ngày 22.4.2026

ẢNH: REUTERS

“Chúng ta đang thấy các cuộc tấn công ngày càng được phối hợp chặt chẽ hơn. Các vụ việc được ghi nhận bao gồm trẻ em bị bắn, bị đâm, bị đánh đập và bị xịt hơi cay. Đây không phải là những vụ việc riêng lẻ, mà cho thấy một mô hình kéo dài về những hành vi vi phạm tồi tệ nhất đối với trẻ em, cũng như các cuộc tấn công vào nhà của trẻ em, vào trường học và vào nguồn nước của trẻ em”, ông Elder nói thêm.

Các nhóm nhân quyền đã mô tả bạo lực chống người Palestine đang gia tăng trở lại kể từ năm 2023, do những người định cư và binh lính Israel gây ra.

Liên Hiệp Quốc và hầu hết các quốc gia coi các khu định cư của Israel trên vùng đất Bờ Tây chiếm được trong cuộc chiến năm 1967 là bất hợp pháp. Israel không chấp nhận điều này, và chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vốn kiên quyết phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine, đã đẩy nhanh việc xây dựng khu định cư.

Các chính phủ châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng do người định cư Israel gây ra, và vào ngày 11.5 đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những người định cư Israel gây bạo lực, cũng như các nhân vật lãnh đạo của Hamas.

Tin liên quan

UAV Hezbollah đánh thẳng Vòm Sắt, Israel vội vã lo đối phó

UAV Hezbollah đánh thẳng Vòm Sắt, Israel vội vã lo đối phó

TIsrael khẩn trương cung cấp các công cụ mới cho binh lính ở miền nam Lebanon sau khi lực lượng Hezbollah công bố đoạn video cho thấy máy bay không người lái tấn công một trận địa phòng không, trong khi các chỉ huy cảnh báo mối đe dọa từ UAV không dễ đối phó.

Mỹ xác nhận Israel điều Vòm Sắt giúp UAE chặn tên lửa Iran

Khám phá thêm chủ đề

trẻ em UNICEF Hamas Liên Hiệp Quốc Bờ Tây Đông Jerusalem Palestine châu Âu israel bạo lực Benjamin Netanyahu tấn công Bạo hành bạo lực trẻ em thiệt mạng Thủ tướng Benjamin Netanyahu khu định cư Nhà nước Palestine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận