70 trẻ em thiệt mạng ở Bờ Tây, UNICEF lên án Israel

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) ngày 12.5, ít nhất 70 trẻ em đã thiệt mạng ở Bờ Tây và Đông Jerusalem kể từ đầu năm 2025. Tỷ lệ này tương đương khoảng một trẻ em thiệt mạng mỗi tuần.

Người phát ngôn của UNICEF, ông James Elder, cho biết: “Trẻ em đang phải trả một cái giá không thể chấp nhận được vì các hoạt động quân sự leo thang và các cuộc tấn công của người định cư trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem”.

Theo ông Elder, 93% số trẻ em thiệt mạng là do lực lượng Israel gây ra, tạo thành một chuỗi tội ác. Những người còn lại là nạn nhân của các cuộc tấn công từ phía người định cư, bom mìn chưa nổ hoặc bị lực lượng Palestine bắn trúng nhầm.

Quân đội Israel không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Người dân tham dự lễ tang của hai người Palestine thiệt mạng do bị binh lính Israel nổ súng tại làng Al-Mughayir gần Ramallah, thuộc khu Bờ Tây, ngày 22.4.2026 ẢNH: REUTERS

“Chúng ta đang thấy các cuộc tấn công ngày càng được phối hợp chặt chẽ hơn. Các vụ việc được ghi nhận bao gồm trẻ em bị bắn, bị đâm, bị đánh đập và bị xịt hơi cay. Đây không phải là những vụ việc riêng lẻ, mà cho thấy một mô hình kéo dài về những hành vi vi phạm tồi tệ nhất đối với trẻ em, cũng như các cuộc tấn công vào nhà của trẻ em, vào trường học và vào nguồn nước của trẻ em”, ông Elder nói thêm.

Các nhóm nhân quyền đã mô tả bạo lực chống người Palestine đang gia tăng trở lại kể từ năm 2023, do những người định cư và binh lính Israel gây ra.

Liên Hiệp Quốc và hầu hết các quốc gia coi các khu định cư của Israel trên vùng đất Bờ Tây chiếm được trong cuộc chiến năm 1967 là bất hợp pháp. Israel không chấp nhận điều này, và chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vốn kiên quyết phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine, đã đẩy nhanh việc xây dựng khu định cư.

Các chính phủ châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực gia tăng do người định cư Israel gây ra, và vào ngày 11.5 đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những người định cư Israel gây bạo lực, cũng như các nhân vật lãnh đạo của Hamas.