UAV Hezbollah đánh thẳng Vòm Sắt, Israel vội vã lo đối phó
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
11/05/2026 21:22 GMT+7

TIsrael khẩn trương cung cấp các công cụ mới cho binh lính ở miền nam Lebanon sau khi lực lượng Hezbollah công bố đoạn video cho thấy máy bay không người lái tấn công một trận địa phòng không, trong khi các chỉ huy cảnh báo mối đe dọa từ UAV không dễ đối phó.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang khẩn trương trang bị hàng ngàn mét lưới và các biện pháp phòng thủ tầm thấp cho binh sĩ tại miền nam Lebanon. Động thái này diễn ra ngay sau khi Hezbollah công bố video cho thấy máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công trực diện một trận địa phòng không Vòm Sắt, phơi bày lỗ hổng của hệ thống vốn được coi là hiện đại nhất thế giới.

Việc sử dụng lưới là một giải pháp tình thế nhưng hiệu quả để chặn các loại UAV giá rẻ mang chất nổ đang tiếp cận mục tiêu.

Bên cạnh đó, IDF phối hợp triển khai súng đánh chặn và công nghệ cảnh báo mới nhằm đối phó với thách thức từ các phương tiện bay siêu nhỏ - loại vũ khí đang định hình lại chiến trường như thực tế tại Nga-Ukraine đã cho thấy.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel

Dù thỏa thuận ngừng bắn vẫn tồn tại về mặt hình thức, thực tế chiến trường đang leo thang dữ dội. Trong 24 giờ qua, IDF đã đánh phá 70 mục tiêu của Hezbollah, nâng tổng số cuộc tấn công lên hơn 800 kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố.

Các quan chức Bộ Tư lệnh phía Bắc khẳng định quân đội đang thực hiện chiến dịch toàn diện, từ bộ binh đến không quân, để xóa sổ cơ sở hạ tầng của Hezbollah dọc biên giới.

Tổng Tham mưu trưởng IDF, trung tướng Eyal Zamir, nhấn mạnh trước Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Knesset ngày 10.5 rằng “không có lệnh ngừng bắn nào cả”.

Hiện tại, mục tiêu chiến lược của IDF là phòng thủ trước tên lửa chống tăng và các đợt đột kích, đồng thời gây áp lực để chính phủ Lebanon thực hiện việc giải giáp Hezbollah. Tuy nhiên, giới quân sự Israel thừa nhận mối đe dọa từ UAV tấn công là bài toán chưa có lời giải hoàn hảo.

Trung bình mỗi ngày, Hezbollah phóng khoảng 10 UAV cùng hàng chục tên lửa các loại vào các vị trí của Israel, biến đây trở thành thách thức an ninh lớn nhất trong giai đoạn hiện nay.

Lực lượng Hezbollah hôm 1.5 đã công bố đoạn video cho thấy một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) được điều khiển bằng cáp quang tấn công một xe tăng chiến đấu chủ lực của Israel ở thị trấn Qantara (miền nam Lebanon).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
