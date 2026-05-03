Xe tăng Merkava tối tân của Israel bùng cháy sau đòn UAV tự sát của Hezbollah

Đây là những hình ảnh đầu tiên xác nhận loại xe tăng Merkava Mk. 4 Barak bị FPV mang đầu đạn xuyên thủng khung bảo vệ nóc tháp pháo và gây ra vụ nổ đạn dược.

Phân tích quân sự cho thấy lồng bảo vệ, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công bằng UAV từ trên xuống, đã không ngăn được sự xuyên thủng.

Mặc dù phân tích cho rằng xe tăng có thể không bị hư hại hoàn toàn trong khi chờ sửa chữa, việc một trong những xe tăng được bảo vệ tốt nhất thế giới, được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động (APS) lại bị một chiếc máy bay không người lái giá rẻ xuyên thủng, là minh chứng cho thấy tính chất bất đối xứng của mối đe dọa từ UAV trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Nhà nghiên cứu cấp cao của INSS, Orna Mizrahi, nói với AFP rằng các thiết bị này giống như “đồ chơi trẻ em” và quân đội “hiện nay không có bất kỳ biện pháp đối phó nào, bởi vì họ không chuẩn bị cho những chất nổ công nghệ thấp như vậy”.

Chuyên gia của INSS, Arie Aviram, giải thích thách thức cốt lõi: “Vì máy bay không người lái không truyền hình ảnh qua sóng vô tuyến và không nhận lệnh điều khiển qua bộ thu sóng vô tuyến, nên nó không thể bị phát hiện bằng các phương tiện tình báo điện tử hoặc bị chặn thông qua chiến tranh điện tử”.

Một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) được trang bị đầu đạn PG-7 của lực lượng Hezbollah ẢNH: AL JAZEERA

Không giống như UAV dẫn đường bằng GPS hoặc sóng radio, cáp quang - có thể kéo dài tới 15 km - không để lại dấu vết điện tử, khiến quân đội phải phụ thuộc vào radar hoặc phát hiện bằng mắt thường, nên khó phản ứng kịp thời.

Các linh kiện cho máy bay không người lái có thể có giá từ 300 đến 4.000 USD và có thể mua được trên các trang web như AliExpress. Người điều khiển chỉ cần được đào tạo tối thiểu.

Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh phía Bắc và Không quân Israel (IAF) tấn công vào chuỗi sản xuất và cung ứng máy bay không người lái FPV, bao gồm cả sâu bên trong Lebanon, một sự leo thang đáng kể về học thuyết nhắm mục tiêu sau khi nhiều binh sĩ thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Quân đội Israel cũng đã triển khai các radar của hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) di động bên trong lãnh thổ Lebanon để phát hiện UAV sớm hơn và đã trang bị cho một số phương tiện lưới chống UAV.

Tuy nhiên, phân tích cho thấy lưới bảo vệ chỉ cung cấp khả năng bảo vệ tối thiểu chống lại vụ nổ đầu đạn ở cự ly gần bên trong các phương tiện không có mái che.

Ngày 11.4, Cục Nghiên cứu và Phát triển thuộc Bộ Quốc phòng Israel đã công khai kêu gọi “đề xuất xác định các khả năng bổ sung để giải quyết mối đe dọa từ máy bay không người lái FPV điều khiển bằng cáp quang”, gần 2 năm sau khi công nghệ này lần đầu tiên xuất hiện ở Ukraine.

Hãng tin Mako của Israel đưa tin Ukraine đã đề nghị cung cấp chuyên môn về FPV cho Israel vài năm trước nhưng đã bị từ chối.

Một quan chức cấp cao của quân đội Israel cho biết quân đội đang “học hỏi từ cuộc chiến ở Ukraine” nhưng thừa nhận “đó là một mối đe dọa mà chúng tôi vẫn đang thích nghi, không có gì là hoàn hảo cả”.