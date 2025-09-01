80 năm Việt Nam gầy dựng vị thế

Từ thiết bị quân sự tới kỳ tích kinh tế

Hà Nội những ngày cận lễ 2.9 rực rỡ sắc đỏ màu cờ. Khắp mọi nẻo đường, hàng vạn người rộn ràng rủ nhau đi xem diễn luyện diễu binh, diễu hành để tận mắt chứng kiến những dàn khí tài, thiết bị quân sự hiện đại xuất hiện giữa lòng thủ đô. Khi những khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng tiến vào cùng các loại xe tăng mang dáng dấp của những "pháo đài thép" kiên cố, không ít cựu chiến binh đã xúc động tới rơi nước mắt. "Đất nước ta ngày xưa nghèo, khí tài thời chúng tôi đơn sơ lắm. Có mơ cũng không nghĩ đến ngày Việt Nam sở hữu dàn khí tài hiện đại như thế này", cựu chiến binh Nguyễn Hữu Tình (xã Sóc Sơn, Hà Nội) chia sẻ. Ông cho biết đã và sẽ tiếp tục thức cả đêm để được chứng kiến những hình ảnh, những giờ khắc thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây cũng là cảm xúc chung của rất nhiều những người từng trải qua chiến tranh khi tận mắt chứng kiến các khí tài quân sự hiện đại được trưng bày ở Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm quốc gia ở Hà Nội. Khu trưng bày của Bộ Quốc phòng luôn thu hút đông đảo khách tham quan dù nằm ngoài trời và thời tiết buổi sáng nắng gắt. Tận mắt nhìn thấy tên lửa, bệ phóng, xe tăng hiện đại cùng loạt khí tài "make in Vietnam" như pháo tự hành hạng nặng cỡ nòng 152 mm, pháo phòng không 57 mm, radar phòng không và cảnh giới biển, UAV đa năng tầm xa, hệ thống chống UAV…, ai nấy đều dâng lên trong lòng cảm xúc tự hào.

Khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” Ảnh: Tuấn Minh

Cũng tại triển lãm, Tập đoàn VinGroup gây dấu ấn nổi bật với các sản phẩm đặc biệt, trong đó có dòng xe chống đạn đặc biệt Lạc Hồng 900 LX lần đầu tiên ra mắt công chúng. Xung quanh mẫu xe là dàn người máy từ VinRobotics và VinMotion có khả năng tương tác, trò chuyện tự nhiên cùng khách tham quan.

Dấu ấn phát triển kinh tế sau 80 năm đất nước độc lập và 40 năm đổi mới còn được thể hiện rõ nét thông qua những gian hàng tái hiện quá trình đột phá của những tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân quy mô tỉ USD như PVN, EVN, Viettel, Vietnam Airlines hay Thaco, Hòa Phát, Vietjet...

TS Nguyễn Văn Điển, Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị Khu vực II, đánh giá: Đây là minh chứng cụ thể cho những thành công của nền kinh tế đổi mới và hội nhập của Việt Nam. Trong nhiều văn kiện, nghị quyết từ Đại hội IX, Đảng ta đã nhấn mạnh vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn với phát triển của khoa học công nghệ và giờ đây là công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số. Tất cả những chủ trương, đường lối đó nhận được sự ủng hộ của toàn thể người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học. Nhờ đó đã tạo nên những thành quả lớn.

Khí tài trưng bày tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” Ảnh: Tuấn Minh

"Chúng ta đã thành công xây dựng ngành công nghiệp ô tô, tham gia vào đóng tàu, xây dựng và sáng tạo những trang thiết bị hiện đại cho lực lượng vũ trang… Hơn thế, niềm tin của người dân ngày càng được xác lập rõ ràng hơn với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đúc kết thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã giúp Việt Nam lập được những thành tích thần kỳ", TS Điển nói và dẫn chứng: Đơn cử như nhà máy VinFast của một tập đoàn tư nhân. Chỉ trong 20 tháng, VinFast đã biến một khu vực đầm lầy của Hải Phòng trở thành nhà máy sản xuất ô tô - biểu tượng cho sự phát triển của nền kinh tế - và ngay sau đó có sản phẩm xe ô tô thương hiệu Việt.

Đó là kỷ lục bởi các nước phải mất nhiều năm mới có được. Hay công trình Trung tâm Triển lãm quốc gia, từ một bãi đất hoang sơ ven sông Hồng, chỉ trong 10 tháng đã trở thành một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Đó là thành tựu kết tụ từ chủ trương đúng đắn, thể chế kiến tạo mở đường của Đảng và Nhà nước, người dân đồng thuận, doanh nghiệp đồng lòng.

Nâng cao vị thế trên trường quốc tế

Ở mặt trận kinh tế, từ những ngày thiếu ăn năm xưa, Việt Nam ngày nay đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một cường quốc xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản đi khắp năm châu. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang tiến tới làm chủ một số công nghệ mới như sản xuất robot hình người, máy bay không người lái, phát triển công nghệ vũ trụ (phóng thành công nhiều vệ tinh từ viễn thám đến những vệ tinh có kích thước nhỏ như NanoDragon do chính đội ngũ kỹ sư trong nước thiết kế và chế tạo)…

Trong lĩnh vực ngoại giao, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao. Việt Nam đã tham gia tất cả các tổ chức chính trị, thương mại - kinh tế như LHQ, Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) và gần 20 hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Khu trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” Ảnh: Tuấn Minh

TSKH Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP.HCM, nhận định: Kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đầu mở cửa vẫn còn phụ thuộc nhiều vào viện trợ và đầu tư nước ngoài, công nghệ lạc hậu, năng suất thấp và chủ yếu gia công thì đến nay đã tiến dần làm chủ công nghệ trong một số lĩnh vực như viễn thông, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất phần mềm. Minh chứng rõ nhất là GDP tăng hơn 110 lần so với năm 1986, thu nhập bình quân đầu người dự kiến đạt 5.000 USD vào năm 2025 và là một trong 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, về ngoại giao, nếu như trước đây chúng ta chủ yếu là "hội nhập để tồn tại", tìm kiếm sự công nhận và hỗ trợ quốc tế thì ngày nay, Việt Nam là thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế và từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, tổ chức các hội nghị quốc tế lớn như APEC 2017, P4G 2025… Việt Nam cũng từng bước trở thành đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện của nhiều quốc gia, là nơi nhà đầu tư đặt niềm tin và là tiếng nói có trọng lượng trong các vấn đề toàn cầu.

"Đường lối đối ngoại "đa phương hóa, đa dạng hóa" giúp Việt Nam trở thành một quốc gia có tiếng nói trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, phát triển bền vững. Ngay cả về quốc phòng và an ninh, Quân đội nhân dân Việt Nam với vai trò ngày càng hoàn thiện, không chỉ bảo vệ Tổ quốc mà còn tham gia gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ của LHQ, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, tổ chức triển lãm thành tựu quân sự để khẳng định năng lực và vị thế. Thực tế, Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia đang phát triển sang một quốc gia có vai trò trung tâm tại Đông Nam Á và đang vươn ra toàn cầu với khát vọng trở thành nước phát triển vào năm 2045. Đó là một hành trình không chỉ của tăng trưởng mà còn của bản lĩnh và tầm nhìn", TSKH Trần Quang Thắng nhấn mạnh.

Xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp dẫn đầu khối xe pháo quân sự Ảnh: Ngô Trần Hải An

Cùng chung quan điểm, GS-TSKH Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới, khẳng định Việt Nam có vị thế địa chính trị, kinh tế rất tốt trên thế giới và luôn được các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cực kỳ cao. "Sau quá trình đấu tranh thống nhất đất nước, chúng ta bắt đầu mở cửa và hợp tác tích cực với rất nhiều đối tác chính trị, kinh tế lớn trên thế giới, có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược với cả 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ… Đứng về phương diện hội nhập quốc tế, cho đến nay Việt Nam vẫn là quốc gia hàng đầu. Các nhà đầu tư nước ngoài rất yên tâm khi đến Việt Nam đầu tư và kinh doanh, thể hiện qua dòng vốn FDI luôn ở mức cao. Điều này đã tạo dựng nên vị thế rất cao của một Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế và cũng là cơ sở mở ra nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế", GS-TSKH Võ Đại Lược chia sẻ.

Vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới

Nhìn lại những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, TS Nguyễn Việt Hùng, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TP.HCM, khẳng định: Đây là một hành trình đáng kinh ngạc. Bởi dù đã giành độc lập được 80 năm nhưng thực tế, sau 1945, đất nước ta còn phải trải qua 30 năm chiến tranh. Sau thống nhất năm 1975, lại tiếp tục đương đầu với các thế lực phản động trong khu vực, rồi 2 cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới. Song song đó, chúng ta còn bị bao vây, cấm vận, cô lập về mọi mặt. Chưa kể 10 năm sau hòa bình, Việt Nam tiếp tục bị chìm vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng. Phải tới năm 1991, Việt Nam mới chính thức có lại cương lĩnh xây dựng đất nước và lần đầu tiên khẳng định 6 đặc trưng và 7 phương hướng cơ bản đi lên chủ nghĩa xã hội.

Dàn xe điện thương hiệu Việt xuất hiện ấn tượng tại buổi tổng duyệt đại lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước Ảnh: Ngọc Dương

"Cột mốc này cho thấy không chỉ ý chí, bản lĩnh của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản VN mà còn là sự sáng tạo phi thường bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh của người Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về mặt kinh tế, không những thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội mà còn trở thành nền kinh tế năng động bậc nhất khu vực châu Á và cả thế giới. Mặc dù có những thời điểm kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng trầm trọng nhưng Việt Nam vẫn luôn giữ tốc độ tăng trưởng dương và duy trì được sức sống sinh động của nền kinh tế. Chúng ta đã hình thành nền kinh tế công nghiệp dịch vụ và nông nghiệp ngày càng hiện đại, cân đối và phát triển. Chúng ta bước đầu có những mô hình phát triển gắn với công nghiệp hiện đại và không còn xa lạ, đang tiến bước mạnh mẽ với tốc độ thần tốc trong quá trình chuyển đổi số của nhân loại", TS Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo TS Nguyễn Việt Hùng, Việt Nam đã chứng minh được chính sách đối ngoại hết sức độc lập, tự chủ nhưng mềm dẻo, uyển chuyển - chính sách ngoại giao cây tre. Không những là bạn mà còn là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng thế giới, có những can dự một cách tích cực trong sự phát triển ổn định của khu vực và thế giới. Thành tựu về kinh tế - xã hội cùng thành tựu về mặt ngoại giao đã trở thành nhân tố phát triển sức mạnh Việt Nam, bao gồm cả sức mạnh mềm và sức mạnh cứng. "Tất cả những yếu tố đó đã tạo ra một uy tín, vị thế của Việt Nam hôm nay", TS Nguyễn Việt Hùng khẳng định.

TS Nguyễn Văn Điển đồng quan điểm: "Thế" và "lực" của Việt Nam ngày càng tăng cao trên trường quốc tế nhờ đường lối lãnh đạo thành công và sáng suốt của Đảng. "Năm 2025, Đại hội đồng LHQ đã thông qua Công ước LHQ về Tội phạm mạng, lấy tên là "Công ước Hà Nội". Sự kiện này khẳng định rất rõ vai trò và vị thế của Việt Nam: Chúng ta đã tham gia định hình và xây dựng những thể chế, những luật chơi mới của thế giới. Hay như sáng kiến của Việt Nam đề xuất ngày 11.6 là ngày Vui chơi quốc tế cũng đã được LHQ tán thành. Khi Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an LHQ đã nhận tới 192/193 phiếu ủng hộ của các nước. Điều đó cho thấy họ ghi nhận và đánh giá vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng cao trong đóng góp tầm thế giới. Những điều này hoàn toàn chính xác với đánh giá của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Đại hội XIII: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế, uy tín và tiềm lực quốc tế như ngày nay", TS Nguyễn Văn Điển khẳng định.

Việt Nam sẽ bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế của một quốc gia tự tin, đầy bản lĩnh Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của tri thức, công nghệ và phát triển xanh. Một kỷ nguyên mà ở đó, Việt Nam không chỉ là "công xưởng" của thế giới, mà là trung tâm đổi mới sáng tạo, là nơi khởi nguồn của những giải pháp toàn cầu. Một kỷ nguyên mà thế giới không chỉ biết đến Việt Nam qua lịch sử kiên cường, mà còn qua những đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung. Với vị thế hiện tại, với nguồn lực đang chuyển hóa mạnh mẽ, Việt Nam hoàn toàn có thể và sẽ bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế của một quốc gia phát triển, tự tin và đầy bản lĩnh. TSKH Trần Quang Thắng