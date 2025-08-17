9 giờ ngày 17.8: Bán vé trận tranh HCĐ của đội tuyển Việt Nam và chung kết AFF Cup nữ

BTC thông báo giá vé trận tranh HCĐ và chung kết

Theo thông báo của VFF, giá vé cho mỗi trận đấu là 100.000 đồng/vé cho vé thường và 200.000 đồng/vé cho vé VIP. Vé của cả 2 trận tranh hạng 3 và chung kết sẽ được mở bán từ 9 giờ ngày 17.8.2025.

Khán giả có thể mua vé trực tuyến qua các kênh bán vé trên website https://datve.cahnfc.com, hoặc quét mã QRCode. Ngoài ra, vé cũng có thể mua qua ứng dụng VNPAY và các ứng dụng ngân hàng như Agribank Plus, BIDV SmartBanking, Vietinbank, VietABank, HDBank, VietBank.

Để mua vé qua ứng dụng VNPAY, người hâm mộ cần đăng nhập vào ứng dụng, chọn mục "Thể thao – Giải trí/Bóng đá," sau đó chọn giải đấu và trận đấu, chọn chỗ ngồi, nhập thông tin thanh toán và mã khuyến mãi (nếu có), xác nhận và hoàn tất thanh toán để nhận vé điện tử.

Trong 2 trận bán kết vừa kết thúc hôm nay (16.8), đội tuyển nữ Myanmar và đội U.23 Úc đã giành chiến thắng để tiến vào chung kết. Cả 2 đội đều nằm cùng bảng B và ở trận đối đầu trước, đội tuyển nữ Myanmar đã giành chiến thắng trước các cô gái Úc. Tuy nhiên kể từ đó, đội U.23 Úc đã thể hiện phong độ ngày càng ổn định và xuất sắc nên trận tái đấu sắp tới hứa hẹn sẽ rất khó đoán.

Đội tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, 2 đội bóng đầy duyên nợ là đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan cũng sẽ tái ngộ ở trận tranh hạng ba. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng ở vòng bảng khi đối đầu Thái Lan trong một trận đấu rất kịch tính. Dù lỡ hẹn với chung kết khi để thua U.23 Úc ở bán kết nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung chắc chắn vẫn sẽ thi đấu hết mình để tri ân cho người hâm mộ đã luôn bên cạnh đội tuyển và cổ vũ cực kỳ nhiệt huyết.

Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút trong khi trận chung kết bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày 19.8 trên sân Lạch Tray.

BTC cũng lưu ý rằng, trong quá trình phát hành vé, có thể sẽ có những điều chỉnh về phương thức bán vé, tùy thuộc vào các điều kiện thực tế để đảm bảo an ninh và an toàn. Khách hàng cần tự bảo quản vé sau khi mua.

Ngoài ra, khi đến sân, khán giả không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hoặc các vật dụng có thể gây thương tích, hay vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. BTC có quyền từ chối sự tham gia của những khán giả không tuân thủ quy định và sẽ không hoàn lại tiền vé.

Người hâm mộ được khuyến khích cổ vũ trận tranh HCĐ và chung kết văn minh với tinh thần "cổ vũ văn minh - không pháo sáng." Thông tin chi tiết có thể được xem tại website www.vff.org.vn hoặc trên kênh YouTube VFF Channel.