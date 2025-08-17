Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

9 giờ ngày 17.8: Bán vé trận tranh HCĐ của đội tuyển Việt Nam và chung kết AFF Cup nữ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/08/2025 00:00 GMT+7

BTC giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 tối 16.8 đã thông báo kế hoạch bán vé cho các trận đấu tranh hạng ba và chung kết, sẽ diễn ra trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) vào ngày 19.8 tới.

BTC thông báo giá vé trận tranh HCĐ và chung kết

Theo thông báo của VFF, giá vé cho mỗi trận đấu là 100.000 đồng/vé cho vé thường và 200.000 đồng/vé cho vé VIP. Vé của cả 2 trận tranh hạng 3 và chung kết sẽ được mở bán từ 9 giờ ngày 17.8.2025.

Khán giả có thể mua vé trực tuyến qua các kênh bán vé trên website https://datve.cahnfc.com, hoặc quét mã QRCode. Ngoài ra, vé cũng có thể mua qua ứng dụng VNPAY và các ứng dụng ngân hàng như Agribank Plus, BIDV SmartBanking, Vietinbank, VietABank, HDBank, VietBank.

Để mua vé qua ứng dụng VNPAY, người hâm mộ cần đăng nhập vào ứng dụng, chọn mục "Thể thao – Giải trí/Bóng đá," sau đó chọn giải đấu và trận đấu, chọn chỗ ngồi, nhập thông tin thanh toán và mã khuyến mãi (nếu có), xác nhận và hoàn tất thanh toán để nhận vé điện tử.

9 giờ ngày 17.8: Bán vé trận tranh HCĐ của đội tuyển Việt Nam và chung kết AFF Cup nữ - Ảnh 1.

BTC thông báo kế hoạch bán vé

Trong 2 trận bán kết vừa kết thúc hôm nay (16.8), đội tuyển nữ Myanmar và đội U.23 Úc đã giành chiến thắng để tiến vào chung kết. Cả 2 đội đều nằm cùng bảng B và ở trận đối đầu trước, đội tuyển nữ Myanmar đã giành chiến thắng trước các cô gái Úc. Tuy nhiên kể từ đó, đội U.23 Úc đã thể hiện phong độ ngày càng ổn định và xuất sắc nên trận tái đấu sắp tới hứa hẹn sẽ rất khó đoán.

9 giờ ngày 17.8: Bán vé trận tranh HCĐ của đội tuyển Việt Nam và chung kết AFF Cup nữ - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết

ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, 2 đội bóng đầy duyên nợ là đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan cũng sẽ tái ngộ ở trận tranh hạng ba. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng ở vòng bảng khi đối đầu Thái Lan trong một trận đấu rất kịch tính. Dù lỡ hẹn với chung kết khi để thua U.23 Úc ở bán kết nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung chắc chắn vẫn sẽ thi đấu hết mình để tri ân cho người hâm mộ đã luôn bên cạnh đội tuyển và cổ vũ cực kỳ nhiệt huyết.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Myanmar thể hiện phong độ tuyệt vời


Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút trong khi trận chung kết bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày 19.8 trên sân Lạch Tray.

BTC cũng lưu ý rằng, trong quá trình phát hành vé, có thể sẽ có những điều chỉnh về phương thức bán vé, tùy thuộc vào các điều kiện thực tế để đảm bảo an ninh và an toàn. Khách hàng cần tự bảo quản vé sau khi mua.

Ngoài ra, khi đến sân, khán giả không được mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hoặc các vật dụng có thể gây thương tích, hay vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. BTC có quyền từ chối sự tham gia của những khán giả không tuân thủ quy định và sẽ không hoàn lại tiền vé.

Người hâm mộ được khuyến khích cổ vũ trận tranh HCĐ và chung kết văn minh với tinh thần "cổ vũ văn minh - không pháo sáng." Thông tin chi tiết có thể được xem tại website www.vff.org.vn hoặc trên kênh YouTube VFF Channel.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên đội tuyển nữ Việt Nam: Các cô gái đã chiến đấu quả cảm!

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống sân động viên đội tuyển nữ Việt Nam: Các cô gái đã chiến đấu quả cảm!

Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể vượt qua U.23 Úc trong trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Lợi thế về thể lực và thể hình của đội khách đã khiến đội chủ nhà gặp thử thách thực sự.

Đội tuyển nữ Việt Nam lỡ chung kết, Úc hẹn 'đòi nợ' Myanmar

HLV Mai Đức Chung cảm ơn Thủ tướng, Bích Thùy bật khóc, HLV Úc 'sợ bị gỡ hòa'

