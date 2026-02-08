Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ả Rập Xê Út phải chi đậm để thu phục phe ly khai, đẩy UAE khỏi Yemen
Video Thế giới

Ả Rập Xê Út phải chi đậm để thu phục phe ly khai, đẩy UAE khỏi Yemen

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
08/02/2026 05:41 GMT+7

Sau khi đẩy Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ra khỏi Yemen trong năm ngoái, Ả Rập Xê Út hiện đang kiểm soát vận mệnh của đất nước này hơn bất kỳ thời điểm nào trong cuộc chiến kéo dài một thập niên.

Tại cảng Aden của Yemen, có những tay súng thuộc nhóm Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC). Đây là một nhóm ly khai - mà với sự hậu thuẫn của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào năm 2025 - đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ từ một liên minh được Ả Rập Xê Út ủng hộ.

Nhưng, nếu năm ngoái họ chiến đấu chống lại một phe phái được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, thì giờ đây, chính STC cũng nằm trong danh sách được Ả Rập Xê Út trả lương.

Sau khi đẩy Abu Dhabi ra khỏi Yemen vào tháng 12.2025, Riyadh nắm giữ quyền kiểm soát trực tiếp đối với nước láng giềng này ở mức độ chưa từng có, trong cuộc nội chiến kéo dài một thập niên.

Ả Rập Xê Út hiện đang đặt mục tiêu hợp nhất lực lượng STC thành một cấu trúc quân sự thống nhất do một tướng lĩnh Ả Rập Xê Út đứng đầu và liên kết với chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Một quan chức UAE cho biết UAE không còn can thiệp vào Yemen dưới bất kỳ hình thức nào.

Ông Moamar al-Eryani, bộ trưởng thông tin của chính phủ liên minh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tại Yemen, cho biết: “Hôm nay, Vương quốc Ả Rập Xê Út đã hợp tác với chúng tôi và bày tỏ sự sẵn sàng trả đầy đủ lương cho tất cả các binh sĩ, để các lực lượng này [các phe phái vũ trang Yemen] có thể được tổ chức lại, đặt dưới quyền kiểm soát của nhà nước và nhận lệnh từ tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang”.

Ả Rập Xê Út chiến thắng trước UAE ở Yemen, phải trả lương cho phe ly khai? - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu phố cổ ở trung tâm thành phố cảng Mukalla thuộc Hadramout (Yemen), ngày 20.1.2026

ẢNH: REUTERS

Nhưng sự thay đổi đó đi kèm với một cái giá rất đắt đối với Ả Rập Xê Út, khi họ sẽ phải trả tiền cho tất cả các bên để ngồi yên và hợp tác.

Bốn quan chức Yemen và hai quan chức phương Tây cho biết Ả Rập Xê Út đang cam kết chi gần 3 tỉ USD để trả lương cho lực lượng vũ trang và công chức Yemen.

Trước đây, UAE từng chi khoảng 1 tỉ USD trong số đó. Hai nguồn tin cho biết chi tiêu của Riyadh năm nay có thể vượt quá 4 tỉ USD.

Con số đó bao gồm 500 triệu USD cho các dự án phát triển và cơ sở hạ tầng, cũng như các sản phẩm dầu mỏ để vận hành các nhà máy điện. Đây là một khoản cam kết tiền mặt được đưa ra đúng lúc vương quốc đang cố gắng quản lý tình trạng thiếu hụt ngân sách.

Giá dầu thấp kéo dài và việc đầu tư quá mức vào các dự án khổng lồ theo kế hoạch chuyển đổi kinh tế của Thái tử Mohammed bin Salman đã buộc Ả Rập Xê Út phải thắt chặt chi tiêu.

Việc đưa STC vào cuộc đàm phán đã được tiến hành bằng cả biện pháp khuyến khích lẫn trừng phạt.

Các lãnh đạo ly khai đã được mời - mà một số người nói thật ra là bị triệu tập - đến Riyadh vào giữa tháng 1. Ba nguồn tin quen thuộc với sự việc cho biết, sau khi đến nơi, điện thoại của họ đã bị tịch thu và họ bị đưa đến một địa điểm không xác định.

Nhiều người lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra trong hai ngày bị phía Ả Rập Xê Út giam giữ biệt lập và thẩm vấn. Nhưng sau đó, Ả Rập Xê Út đã tiến hành chiến dịch lấy lòng dân, bố trí cho họ ở trong các khách sạn năm sao.

Họ cũng đưa hàng chục ngàn tay súng Yemen bị đánh bại trong cuộc tấn công do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào biên chế được Ả Rập Xê Út trả lương.

Một quan chức phương Tây theo dõi Yemen cho biết Riyadh “hiện đang mua chuộc lòng trung thành và sự ổn định, nhưng mọi người đều tự hỏi liệu họ có duy trì được điều đó hay không”.

Một số người ở Yemen hoan nghênh sự can thiệp của Ả Rập Xê Út, hy vọng nó sẽ mang lại sự ổn định. Nhưng ở một quốc gia nghèo khó bị chiến tranh tàn phá, nhiều người vẫn xem đăng ký đi lính là một lựa chọn tốt vì có mức lương khá.

Tin liên quan

UAE rút quân khỏi Yemen sau vụ không kích của liên minh Ả Rập Xê Út

UAE rút quân khỏi Yemen sau vụ không kích của liên minh Ả Rập Xê Út

Hôm 30.12, Ả Rập Xê Út tuyên bố an ninh quốc gia là lằn ranh đỏ và ủng hộ lời kêu gọi các lực lượng của UAE rút khỏi Yemen trong vòng 24 giờ, ngay sau khi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tiến hành một cuộc không kích vào cảng Mukalla ở miền nam Yemen.

Khám phá thêm chủ đề

Yemen uae Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ả rập xê út Abu Dhabi Vương quốc Ả Rập Xê Út cảng Aden phương Tây Mohammed bin Salman nhóm ly khai nhà máy điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận