Ả Rập Xê Út phải chi đậm để thu phục phe ly khai, đẩy UAE khỏi Yemen

Tại cảng Aden của Yemen, có những tay súng thuộc nhóm Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC). Đây là một nhóm ly khai - mà với sự hậu thuẫn của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào năm 2025 - đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ từ một liên minh được Ả Rập Xê Út ủng hộ.

Nhưng, nếu năm ngoái họ chiến đấu chống lại một phe phái được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, thì giờ đây, chính STC cũng nằm trong danh sách được Ả Rập Xê Út trả lương.

Sau khi đẩy Abu Dhabi ra khỏi Yemen vào tháng 12.2025, Riyadh nắm giữ quyền kiểm soát trực tiếp đối với nước láng giềng này ở mức độ chưa từng có, trong cuộc nội chiến kéo dài một thập niên.

Ả Rập Xê Út hiện đang đặt mục tiêu hợp nhất lực lượng STC thành một cấu trúc quân sự thống nhất do một tướng lĩnh Ả Rập Xê Út đứng đầu và liên kết với chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Một quan chức UAE cho biết UAE không còn can thiệp vào Yemen dưới bất kỳ hình thức nào.

Ông Moamar al-Eryani, bộ trưởng thông tin của chính phủ liên minh được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tại Yemen, cho biết: “Hôm nay, Vương quốc Ả Rập Xê Út đã hợp tác với chúng tôi và bày tỏ sự sẵn sàng trả đầy đủ lương cho tất cả các binh sĩ, để các lực lượng này [các phe phái vũ trang Yemen] có thể được tổ chức lại, đặt dưới quyền kiểm soát của nhà nước và nhận lệnh từ tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang”.

Toàn cảnh khu phố cổ ở trung tâm thành phố cảng Mukalla thuộc Hadramout (Yemen), ngày 20.1.2026 ẢNH: REUTERS

Nhưng sự thay đổi đó đi kèm với một cái giá rất đắt đối với Ả Rập Xê Út, khi họ sẽ phải trả tiền cho tất cả các bên để ngồi yên và hợp tác.

Bốn quan chức Yemen và hai quan chức phương Tây cho biết Ả Rập Xê Út đang cam kết chi gần 3 tỉ USD để trả lương cho lực lượng vũ trang và công chức Yemen.

Trước đây, UAE từng chi khoảng 1 tỉ USD trong số đó. Hai nguồn tin cho biết chi tiêu của Riyadh năm nay có thể vượt quá 4 tỉ USD.

Con số đó bao gồm 500 triệu USD cho các dự án phát triển và cơ sở hạ tầng, cũng như các sản phẩm dầu mỏ để vận hành các nhà máy điện. Đây là một khoản cam kết tiền mặt được đưa ra đúng lúc vương quốc đang cố gắng quản lý tình trạng thiếu hụt ngân sách.

Giá dầu thấp kéo dài và việc đầu tư quá mức vào các dự án khổng lồ theo kế hoạch chuyển đổi kinh tế của Thái tử Mohammed bin Salman đã buộc Ả Rập Xê Út phải thắt chặt chi tiêu.

Việc đưa STC vào cuộc đàm phán đã được tiến hành bằng cả biện pháp khuyến khích lẫn trừng phạt.

Các lãnh đạo ly khai đã được mời - mà một số người nói thật ra là bị triệu tập - đến Riyadh vào giữa tháng 1. Ba nguồn tin quen thuộc với sự việc cho biết, sau khi đến nơi, điện thoại của họ đã bị tịch thu và họ bị đưa đến một địa điểm không xác định.

Nhiều người lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra trong hai ngày bị phía Ả Rập Xê Út giam giữ biệt lập và thẩm vấn. Nhưng sau đó, Ả Rập Xê Út đã tiến hành chiến dịch lấy lòng dân, bố trí cho họ ở trong các khách sạn năm sao.

Họ cũng đưa hàng chục ngàn tay súng Yemen bị đánh bại trong cuộc tấn công do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào biên chế được Ả Rập Xê Út trả lương.

Một quan chức phương Tây theo dõi Yemen cho biết Riyadh “hiện đang mua chuộc lòng trung thành và sự ổn định, nhưng mọi người đều tự hỏi liệu họ có duy trì được điều đó hay không”.

Một số người ở Yemen hoan nghênh sự can thiệp của Ả Rập Xê Út, hy vọng nó sẽ mang lại sự ổn định. Nhưng ở một quốc gia nghèo khó bị chiến tranh tàn phá, nhiều người vẫn xem đăng ký đi lính là một lựa chọn tốt vì có mức lương khá.