Ác nữ ‘Giày thủy tinh’ bị cướp đột nhập nhà riêng

Ngày 21.5, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Kim Gyu Ri bị một người đàn ông đột nhập vào nhà riêng nhằm cướp tài sản. Vụ việc xảy ra tại Seoul và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng xứ kim chi.

Theo Chosun Ilbo, vụ đột nhập xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 20.5 tại khu Bukchon Hanok Village, quận Jongno, Seoul. Nghi phạm là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, bị cáo buộc đã xâm nhập nơi ở của nữ diễn viên để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Trong quá trình gây án, nghi phạm bị phát hiện bởi một phụ nữ sống cùng Kim Gyu Ri. Theo Seoul Newspaper, cả nữ diễn viên và người ở cùng đều bị thương khi tìm cách thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Một số nguồn tin chia sẻ với Seoul Newspaper, các nạn nhân bị bầm tím và gặp chấn thương trong lúc tháo chạy, song mức độ thương tích cụ thể chưa được công bố.

Sau khi bị phát hiện, nghi phạm nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, người này đã ra đầu thú tại đồn cảnh sát địa phương.

Kim Gyu Ri vào vai Seo Jin Ha trong phim Hội những bà mẹ xanh Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM HỘI NHỮNG BÀ MẸ XANH

Theo Yonhap News, cảnh sát đang điều tra người đàn ông này với các cáo buộc liên quan đến cướp và hành hung. Trong khi đó, MK Korea cho biết cơ quan chức năng đang xem xét khả năng nghi phạm đã lên kế hoạch từ trước.

Koreaboo dẫn thông tin từ cuộc gọi trình báo ban đầu cho biết những người có mặt trong nhà đã hoảng loạn cầu cứu vì lo sợ bị khống chế. Cảnh sát địa phương sau đó nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập camera an ninh quanh khu vực để phục vụ điều tra.

Một số nhân chứng sống gần Bukchon Hanok Village cho biết khu vực này thường khá yên tĩnh vào buổi tối dù ban ngày đón đông khách du lịch. Vì vậy, thông tin xảy ra vụ đột nhập khiến nhiều cư dân địa phương bất ngờ.

Kim Gyu Ri nổi tiếng từ phim ‘Giày thủy tinh’

Theo Allkpop, Kim Gyu Ri được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân đa dạng cùng hình ảnh sắc sảo trên màn ảnh. Nữ diễn viên sinh năm 1979, tên thật là Kim Min Sun, ra mắt làng giải trí với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô nổi tiếng với vai Woo Seung Hee trong bộ phim truyền hình Giày thủy tinh phát sóng năm 2002.

Thời điểm lên sóng, Giày thủy tinh từng là một trong những phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Bộ phim ghi dấu nhờ câu chuyện về tình thân, tình yêu và tham vọng, đồng thời giúp dàn diễn viên tạo được tiếng vang lớn.

Vai diễn của Kim Gyu Ri khi đó nhận nhiều phản ứng trái chiều vì tính cách nhân vật tham vọng và ích kỷ. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá đây là vai diễn góp phần khẳng định năng lực diễn xuất của cô.

Sau thành công của Giày thủy tinh, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án như Kẻ nghiện tình yêu, Vương quyền, Tổng thống 60 ngày hay Hội những bà mẹ xanh.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nơi ở của nữ diễn viên nằm trong khu Bukchon Hanok Village - địa điểm nổi tiếng với các ngôi nhà truyền thống Hanok và thường thu hút đông khách du lịch. Chính vì vậy, vụ đột nhập càng khiến công chúng lo ngại về vấn đề an ninh đối với người nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Nhiều trang tin giải trí xứ kim chi nhận định những năm gần đây, không ít nghệ sĩ Hàn Quốc trở thành nạn nhân của các vụ theo dõi hoặc xâm phạm đời tư. Một số trường hợp còn bị người lạ đột nhập nơi ở hoặc tiếp cận trái phép, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của người nổi tiếng.

Hiện phía Kim Gyu Ri chưa đưa ra phát ngôn chính thức về vụ việc. Trong khi đó, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng và mong nữ diễn viên sớm ổn định tinh thần sau sự cố.