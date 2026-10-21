Asian Cup 2027 vẫn sẽ diễn ra tại Ả Rập Xê Út theo kế hoạch, bất chấp những lo ngại về tình hình an ninh tại Trung Đông. Tuy nhiên, khả năng hoãn giải đấu chưa hoàn toàn bị loại trừ và có thể tiếp tục được xem xét trong tháng 11.

Theo báo Hàn Quốc The Chosun Ilbo, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức cuộc họp đặc biệt của Ban Chấp hành tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 20.10 để thảo luận về công tác tổ chức Asian Cup 2027.

Dẫn lại thông tin từ Tencent (Trung Quốc), tờ báo Hàn Quốc cho biết phương án chuyển giải đấu sang một quốc gia khác đã được đưa ra bàn bạc. Tuy nhiên, các quan chức AFC và đại diện những liên đoàn bóng đá quốc gia nhận định việc tìm kiếm địa điểm thay thế gần như bất khả thi, bởi thời gian chuẩn bị không còn nhiều.

Vì vậy, AFC tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, với thời gian diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027.

AFC giữ nguyên kế hoạch Asian Cup 2027 nhưng chưa loại trừ khả năng hoãn giải

Cũng trong ngày 20.10, kênh truyền hình Al Ekhbariya của Ả Rập Xê Út công bố khung thời gian thi đấu đã được AFC thông qua. Theo đó, trận khai mạc giữa đội chủ nhà Ả Rập Xê Út và Palestine diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.1.2027 theo giờ địa phương, tức 0 giờ ngày 8.1.2027 theo giờ Việt Nam, trên sân King Fahd Sports City tại Riyadh. Trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 5.2.2027, cũng tại sân vận động này.

Đối với đội tuyển Việt Nam, việc AFC giữ nguyên kế hoạch tổ chức đồng nghĩa lịch thi đấu vòng bảng trước mắt không thay đổi. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng E cùng UAE, Hàn Quốc và Yemen.

Theo lịch được công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp UAE tại Riyadh lúc 20 giờ 30 phút ngày 11.1.2027, sau đó đối đầu Hàn Quốc cũng tại Riyadh lúc 17 giờ 30 phút ngày 15.1.2027. Ở lượt trận cuối, đội tuyển Việt Nam gặp Yemen tại Jeddah lúc 20 giờ 30 phút ngày 20.1.2027. Tất cả thời gian đều tính theo giờ Việt Nam.

Trước khi bước vào giải đấu, đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung và thi đấu 2 trận giao hữu với Kyrgyzstan và đội Đài Loan trong tháng 11.