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Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFF đã kiểm tra sân Mỹ Đình, xác định lịch thi đấu và kênh phát sóng trận Việt Nam - Singaopre

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình sau gần 2 năm để tiếp đón Singapore ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Lấy lại ngôi đầu từ chính tay Singapore?

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Singapore lúc 20 giờ ngày 31.7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A - ASEAN Cup 2026. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp trận đấu trên các kênh VTV5, VTV7, ứng dụng VTVgo, cùng FPT Play và TV360.

Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết. Trong khi đó, Singapore cũng có khởi đầu thuận lợi khi lần lượt đánh bại Timor Leste và Campuchia, qua đó tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận.


AFF đã kiểm tra sân Mỹ Đình, xác định lịch thi đấu và kênh phát sóng trận Việt Nam - Singaopre- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng thứ hai để lấy lại ngôi đầu bảng A

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hiện tại, Singapore đứng đầu bảng A với 6 điểm, ghi 4 bàn và để thủng lưới 1 lần. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 với 3 điểm nhưng mới thi đấu 1 trận, ghi tới 7 bàn và chưa để lọt lưới. Indonesia cũng có 3 điểm sau chiến thắng 5-1 trước Campuchia, trong khi Campuchia và Timor Leste đều chưa có điểm. 

Trận gặp Singapore cũng đánh dấu lần đầu tiên sau gần 2 năm đội tuyển Việt Nam thi đấu một trận chính thức trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Để chuẩn bị cho sự trở lại này, sân Mỹ Đình đã trải qua quá trình cải tạo quy mô lớn. Đầu năm nay, mặt cỏ mới được hoàn thành sau nhiều tháng thi công phần cốt nền và hệ thống hạ tầng bên dưới. Dự án có tổng kinh phí khoảng 10 tỉ đồng, bao gồm thay mới hệ thống thoát nước, hệ thống tưới và mặt cỏ, nhằm nâng cao chất lượng mặt sân phục vụ các giải đấu quốc tế.


Sân Mỹ Đình đáp ứng yêu cầu tổ chức trận đấu quốc tế

Cách đây ít ngày, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã cử đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại sân Mỹ Đình. Sau quá trình đánh giá, sân được xác nhận đáp ứng các điều kiện để tổ chức các trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.


Highlight đội tuyển Singapore 2-0 Timor Leste: 3 điểm dễ dàng | ASEAN Cup 2026

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch thắng để tiến gần hơn đến mục tiêu giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.


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