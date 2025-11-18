AI thách thức cả người học lẫn người dạy

Sự xuất hiện của ChatGPT vào cuối năm 2022 được xem như một dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên mới trong dạy và học. Công nghệ này không chỉ đem lại nhiều cơ hội tiếp cận tri thức mà còn đặt ra những thách thức đối với cả người học lẫn người thầy.

L ỢI ÍCH CỦA AI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC

Với học sinh (HS), AI mở ra cánh cửa tiếp cận kho tri thức khổng lồ đã được tổng hợp từ nhiều nguồn. Khả năng cá nhân hóa quá trình học tập giúp các em rút ngắn thời gian tiếp thu, điều chỉnh nội dung theo nhu cầu và phong cách học riêng, từ đó nâng cao hiệu quả. AI còn cung cấp phản hồi tức thì, giúp HS nhận biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình, điều mà phương pháp truyền thống khó đạt được dễ dàng. Ngoài ra, HS có thể dùng AI để tóm tắt tài liệu, củng cố kiến thức, và tiếp cận tri thức dễ dàng hơn, không chỉ phụ thuộc vào người thầy.

Trí tuệ cảm xúc: sự thấu hiểu, động viên, khích lệ từ người thầy là điều AI khó thay thế ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đối với giáo viên (GV), AI là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ trong việc soạn thảo và bổ sung nội dung bài giảng, cập nhật tri thức, thiết kế hoạt động giảng dạy, đánh giá và tạo ra hình ảnh minh họa. Nhiều công việc khác như quản lý hồ sơ và theo dõi tiến độ học tập của người học có thể được tự động bằng AI. Điều này giúp GV giảm tải áp lực, dành nhiều thời gian hơn cho việc giảng dạy, đánh giá, định hướng và gắn kết với người học.

R ỦI RO VÀ THÁCH THỨC TỪ AI

Đi đôi với những lợi ích, AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc quá phụ thuộc vào AI có thể làm giảm sự tương tác và mối quan hệ gắn bó giữa thầy và trò. Khi thiếu đi sự kết nối này, kỹ năng xã hội và sự phát triển quan hệ cá nhân của HS sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. AI cũng có thể khiến HS trở nên thụ động, giảm khả năng sáng tạo và tư duy phản biện.

Đối với GV, nguy cơ lớn nhất có thể là mất cân bằng vai trò người thầy. Nếu dựa quá nhiều vào AI, GV có thể bị xem như "người giám sát" thay vì là người dẫn dắt và truyền cảm hứng.

Trong thế giới tràn ngập dữ liệu và công cụ AI, học sinh dễ bị lạc lối; chính giáo viên là người dẫn dắt, giúp các em tiếp nhận tri thức phù hợp, đúng đắn ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

AI có thể bị lạm dụng quá mức. HS có thể dùng AI để làm bài tập mà không thực sự học và rèn luyện kỹ năng. GV có thể dựa vào AI để soạn giáo án hoặc đánh giá HS một cách máy móc, thiếu đi sự thấu cảm và công bằng. Bài giảng được tạo ra bởi AI trở nên khô khan và thiếu "hồn".

AI còn mang đến rủi ro về đạo đức như thông tin sai lệch và gian lận trong thi cử, dẫn đến việc điểm số không phản ánh đúng năng lực thật sự.

N HỮNG KỸ NĂNG GIÁO VIÊN CẦN TRANG BỊ THỜI AI

Theo luật Giáo dục VN 2019 và định hướng của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), mục tiêu căn bản của giáo dục là phát triển toàn diện con người: trang bị kiến thức vững chắc, rèn luyện kỹ năng thiết yếu, hình thành thái độ tích cực và bồi dưỡng giá trị nhân văn, qua đó giúp mỗi cá nhân tự chủ, thích ứng với sự thay đổi và đóng góp có trách nhiệm cho xã hội.

Với sức mạnh của AI, vai trò của người thầy càng trở nên quan trọng trong việc hiện thực tốt mục tiêu này. Truyền đạt kiến thức có lẽ không còn là mục tiêu số một của người thầy, mà là vai trò định hướng, giúp HS biết cách chọn lọc, đánh giá và ứng dụng tri thức giữa một "biển" thông tin rộng lớn. Trong thế giới tràn ngập dữ liệu và công cụ AI, HS dễ bị lạc lối; chính GV là người dẫn dắt, giúp các em tiếp nhận tri thức phù hợp, đúng đắn.

Người thầy ngày nay không còn là nguồn tri thức duy nhất mà HS có thể tiếp cận. Thay vào đó, GV cần tập trung vào việc phát triển các kỹ năng như tư duy phản biện, sáng tạo, hợp tác và giải quyết vấn đề. Phương pháp đánh giá cũng cần đổi mới: chú trọng nhiều hơn đến quá trình, không chỉ kết quả. Những hình thức như vấn đáp, thảo luận, dự án nhóm sẽ giúp kiểm chứng năng lực thật của HS, hạn chế sự lệ thuộc vào AI.

GV ngày nay cần tăng cường tổ chức các hoạt động tương tác và trải nghiệm, đóng vai trò đồng hành, khơi gợi động lực và giá trị sống. AI nên được nhìn nhận như công cụ hỗ trợ, giúp giảm tải các công việc hành chính, để thầy cô có thêm thời gian tập trung cho dạy học và gắn kết với HS. Để thích ứng hiệu quả, GV cần chủ động tìm hiểu khả năng của AI, phân loại rõ những gì AI làm tốt và chưa tốt, từ đó định hướng HS sử dụng công nghệ đúng mục đích, tránh lạm dụng.