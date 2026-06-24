Ai trả kinh phí bắn pháo hoa tại 16 điểm ở TP.HCM tối 2.7?

Dự kiến tối 2.7, UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, gồm 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp để kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Điểm đáng chú ý trong kế hoạch năm nay là nguồn kinh phí phục vụ bắn pháo hoa được huy động hoàn toàn từ xã hội hóa. Các doanh nghiệp và đơn vị liên quan sẽ trực tiếp tài trợ hoặc phối hợp bảo đảm kinh phí cho từng trận địa pháo hoa.

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối 2.7 ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong đó, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM được giao bảo đảm kinh phí từ nguồn xã hội hóa cho 12 điểm bắn pháo hoa, gồm 2 điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) và khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây).

Ngoài ra, sở này cũng chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho 10 điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Trung tâm hành chính xã Tân Nhựt; đền Bến Nọc (phường Tăng Nhơn Phú); Quảng trường Trung tâm hành chính phường Tân Mỹ; Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ; khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo); công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao; sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu) và đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ).

Danh sách 16 điểm bắn pháo hoa ở TP.HCM vào tối 2.7 ĐỒ HỌA: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, 4 điểm bắn còn lại do các doanh nghiệp trực tiếp tài trợ kinh phí xã hội hóa. Cụ thể, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex thanh toán cho điểm bắn tầm cao tại khu vực trung tâm thành phố mới phường Bình Dương.

Công ty cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ chịu trách nhiệm kinh phí cho điểm bắn tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Công ty TNHH đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu bảo đảm kinh phí cho trận địa pháo hoa tại Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico chịu trách nhiệm kinh phí cho điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại tòa tháp Saigon Marina IFC, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.

Theo kế hoạch, các màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2.7. Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao chủ trì mua sắm đạn pháo hoa, phối hợp các đơn vị bảo đảm kinh phí, tổ chức triển khai và thanh quyết toán theo quy định.

Việc huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức đồng loạt 16 điểm bắn pháo hoa được xem là giải pháp giúp thành phố tạo không khí lễ hội phục vụ người dân trong dịp kỷ niệm đặc biệt, đồng thời giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.