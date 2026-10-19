Ẩm thực cung đình Huế đưa chef Khắc Linh đến ngôi quán quân Top Chef Việt Nam 2026

Tối 19.10, trận chung kết "nảy lửa" của chương trình Top Chef Việt Nam 2026 chính thức lên sóng trên kênh VTV3, đánh dấu màn tranh tài quyết định của top 5 đầu bếp xuất sắc nhất: Camilla Bailey, Nhật Phong, Khắc Linh, Khả Nguyên và Thiện Thanh.

Hội đồng ban giám khảo gồm 13 người là các đầu bếp đạt sao Michelin, chuyên gia ẩm thực và đại diện uy tín trong ngành nhà hàng khách sạn, trong đó có hai giám khảo chính: Nguyễn Thị Kim Oanh - nhà sáng lập nhà hàng One River và nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam Alain Nguyễn - Chủ tịch Hội đầu bếp TP.HCM (FBA).

Hai giám khảo chính Alain Nguyễn (bìa trái), Nguyễn Thị Kim Oanh (bìa phải) và các "đầu bếp thượng đỉnh" tại đêm chung kết Top Chef Việt Nam 2026

Ảnh: Hiếu Hồ

Các thành viên tham gia thi đấu có 210 phút để thực hiện thực đơn gồm ba phần: khai vị, món chính và tráng miệng. Đề bài không chỉ yêu cầu các món ăn đạt chất lượng về hương vị và kỹ thuật, mà còn đặt ra một thử thách lớn hơn: mỗi đầu bếp phải kể được câu chuyện về hương vị quê hương và bản sắc ẩm thực Việt Nam thông qua một thực đơn có sự kết nối xuyên suốt.

Chef Khắc Linh tìm về ẩm thực cung đình Huế

Thay vì kể câu chuyện quê hương bằng những hình ảnh quen thuộc hay chỉ tập trung vào nguyên liệu đặc sản thì ở trận quyết đấu này, chef Khắc Linh quyết định đưa mọi người tìm về quá khứ với di sản, bằng lát cắt của lịch sử ẩm thực cung đình Huế độc đáo.

Thực đơn gồm: nem sâm cầm, cháo ngự vị củ mài kèm hải sâm vàng, hải sâm kho tiêu và sương sâm tổ yến. Mỗi món mang một cách khai thác nguyên liệu riêng, cùng hướng về một tinh thần Việt mà anh muốn tái hiện.

Chef Khắc Linh chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu cho trận chung kết Ảnh: Hiếu Hồ

Toàn bộ thực đơn món ngon thời triều Nguyễn đưa chef Khắc Linh đến danh hiệu quán quân Top Chef Việt Nam 2026 Ảnh: Hiếu Hồ

Theo Khắc Linh, nem cung đình là một trong những nét đặc trưng lâu đời của ẩm thực đất thần kinh. Với góc nhìn của một đầu bếp trẻ yêu văn hóa, anh muốn làm mới món ăn truyền thống này, đồng thời đưa nghệ thuật điêu khắc Việt Nam vào cách thể hiện món ăn. Tiếp đó là cháo ngự vị củ mài và hải sâm vàng từ biển Lăng Cô (Huế) kho tiêu, tiếp tục được anh khai thác nhờ sự kết hợp giữa nguyên liệu và kết cấu, tạo nên một phần chuyển tiếp trong thực đơn. Khép lại hành trình là sương sâm tổ yến, món tráng miệng duy trì tinh thần thanh tao mà anh theo đuổi.

Top Chef đã tìm thấy nhân vật 'truyền cảm hứng' cho ẩm thực truyền thống Việt

Nhận xét về món ăn của Khắc Linh, giám khảo Kim Oanh đánh giá cao sự liền mạch trong thực đơn, khi các món có sự kết nối từ khai vị đến món chính và tráng miệng, đồng thời dành lời khen cho tinh thần mà Khắc Linh thể hiện. "Rất thanh tao, rất Huế", giám khảo Kim Oanh nói. Nhận xét này không chỉ nói đến cảm giác thực đơn mang lại, mà còn cho thấy bản sắc địa phương đã trở thành một phần xuyên suốt trong cách anh xây dựng món ăn.

"Tôi đã sống ở châu Á nhiều năm, đặc biệt là ở Hồng Kông - nơi hải sâm là một nguyên liệu có truyền thống ẩm thực lâu đời. Tuy nhiên, trước đây tôi chưa bao giờ thích ăn hải sâm. Nhưng hôm nay, bạn đã khiến tôi thực sự yêu thích món ăn này. Một điều nữa khiến tôi ấn tượng với món ăn này là bạn đã đưa chúng tôi vào một hành trình trải nghiệm ẩm thực di sản thú vị", giám khảo khách mời - ông Gregory Philippe chia sẻ.

Ban tổ chức trao danh hiệu quán quân và số tiền thưởng 50 triệu đồng cho đầu bếp Khắc Linh Ảnh: Hiếu Hồ

Đoàn Nhật Phong giành danh hiệu á quân 1 Top Chef Việt Nam 2026 Ảnh: Hiếu Hồ

Còn giám khảo chính Alain Nguyễn xuýt xoa thán phục: "Tất cả giám khảo có mặt ở tập chung kết này hoàn toàn bị thuyết phục bởi món ngon ẩm thực Huế mà Khắc Linh thực hiện. Thuyết phục bởi không chỉ khẩu vị chuẩn, concept đầy đủ và đặc biệt, chef đã làm tròn nhiệm vụ của một người đại diện cho ẩm thực Việt Nam. Top Chef đã tìm thấy một người dẫn dắt lối đi của ẩm thực Việt Nam: tuy truyền thống nhưng rất sáng tạo, một chef có tâm và dày dạn kiến thức".

Sau nhiều thử thách, cuối cùng chef Đoàn Nhật Phong giành danh hiệu á quân 1 Top Chef Việt Nam 2026 với thực đơn kể chuyện ẩm thực của Hạ Long và nữ đầu bếp Đan Mạch Camilla Bailey nhận á quân 2 Top Chef Việt Nam 2026, với món phở gà ác tartelette, được lấy cảm hứng từ món phở và nguyên liệu gà đen vùng núi Sa Pa, cùng món chính là chả cá Lã Vọng (Hà Nội).