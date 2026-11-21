Cần chú ý quá trình bảo quản cá trước đó

Cá là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Không ít gia đình có thói quen giữ lại phần cá đã nấu từ hôm trước để hâm nóng, sử dụng vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh - phụ trách Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, điều khiến món cá có nguy cơ gây ngộ độc không đơn thuần là việc để qua đêm hay hâm nóng lại, mà chính là điều kiện bảo quản.

"Một số loại cá như cá ngừ, cá thu, cá nục có nguy cơ hình thành histamine khi không được bảo quản đúng cách. Điểm mấu chốt là histamine không bị phá hủy bởi nhiệt độ cao", bác sĩ Anh phân tích.

Do đó khi cá được để ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn có thể phân giải axit amin histidine thành histamine. Nếu tích tụ ở mức cao, chất này có thể gây ngộ độc histamine, còn gọi là hội chứng Scombroid. Người bị ngộ độc có thể xuất hiện các biểu hiện như đỏ bừng mặt, nổi mẩn, đau đầu và buồn nôn.

Đáng chú ý, histamine không bị phá hủy bởi nhiệt độ cao. Vì vậy, nếu cá đã hình thành lượng histamine đủ gây ngộ độc do bảo quản không đúng cách, việc đun sôi hoặc hâm nóng kỹ vào ngày hôm sau cũng không thể loại bỏ nguy cơ này.

Cần chú ý điều kiện bảo quản cá ẢNH: L.C TẠO BỞI CHAT.GPT

Bảo quản cá thế nào để hạn chế nguy cơ?

Bác sĩ Anh khuyến cáo, cả cá tươi và cá đã nấu chín đều cần được bảo quản lạnh đúng cách nhằm hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và quá trình hình thành histamine. Nhiệt độ bảo quản lạnh được đề cập là dưới 4°C, hoặc cấp đông ở mức từ -18°C trở xuống.

Như vậy, việc cá được nấu từ ngày hôm trước không đồng nghĩa món ăn sẽ gây ngộ độc khi sử dụng lại. Điều quan trọng là cá đã được bảo quản như thế nào trong khoảng thời gian trước đó.

Đặc biệt, người dùng không nên cho rằng chỉ cần đun sôi hoặc hâm nóng kỹ là có thể loại bỏ mọi nguy cơ từ việc bảo quản cá không đúng cách trước đó.