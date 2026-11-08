Ăn cá thường xuyên: 4 lựa chọn giàu dưỡng chất, ít thủy ngân

Song, hàm lượng thủy ngân trong mỗi loại cá không giống nhau. Vì vậy, việc lựa chọn cá phù hợp giúp cơ thể nhận được nhiều dinh dưỡng, đồng thời hạn chế nguy cơ tích tụ kim loại nặng, theo trang sức khỏe Health.

Cá hồi

Cá hồi nằm trong nhóm thực phẩm cung cấp omega-3 dồi dào. Dưỡng chất này giúp duy trì hoạt động của tế bào, hỗ trợ sản xuất hormone và tăng cường miễn dịch. Omega-3 còn góp phần bảo vệ não bộ, mắt và tim mạch.

Trong 85 g cá hồi tự nhiên đã nấu chín có 155 calo, 21,6 g protein và 6,9 g chất béo. Lượng omega-3 đạt 1,8 g.

Ngoài cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, cá hồi vân và cá cơm cũng giàu omega-3. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị ăn 2 đến 3 khẩu phần cá mỗi tuần để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Trong 85 g cá hồi tự nhiên đã nấu chín có 155 calo, 21,6 g protein và 6,9 g chất béo. Lượng omega-3 đạt 1,8 g. ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Cá mòi

Cá mòi cung cấp nhiều protein và omega-3, đồng thời chứa ít thủy ngân. Đây là lựa chọn phù hợp cho người muốn bổ sung dinh dưỡng từ cá.

Trong 92 g cá mòi đóng hộp có 191 calo, 22,6 g protein, 10,5 g chất béo và 0,9 g omega-3.

Thủy ngân là kim loại nặng có thể gây hại nếu cơ thể hấp thụ quá nhiều. Hàm lượng thủy ngân trong cá phụ thuộc vào loài, kích thước, tuổi và môi trường sống.

Người ăn cá thường xuyên nên ưu tiên cá có hàm lượng thủy ngân thấp hoặc trung bình. Cá rô phi, cá hồi, cá cơm, cá tuyết và cá minh thái cũng là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Cá ngừ

Cá ngừ cung cấp protein và omega-3, nhưng hàm lượng thủy ngân thay đổi tùy loài. Trong đó, cá ngừ sọc dưa chứa nhiều protein và ít thủy ngân hơn một số loại cá ngừ khác.

Trong 85 g cá ngừ sọc dưa đã nấu chín có 112 calo, 24 g protein, 1,1 g chất béo và 0,2 g omega-3.

Ngoài cá ngừ, cá tuyết, cá bơn, cá hồng, cá hồi và cá mòi cũng là những nguồn protein tốt.

Cá bơn

Cá bơn là nguồn thực phẩm giàu vitamin D, dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe xương, hệ miễn dịch và quá trình phát triển, sửa chữa tế bào.

Trong 85 g cá có 158 calo, 12,2 g protein, 11,7 g chất béo và 0,8 g omega-3. Lượng vitamin D đạt 23 microgam, tương đương 116% giá trị dinh dưỡng hằng ngày.

Cá hồi, cá thu, cá thịt trắng, cá hồi vân và cá tuyết cũng cung cấp vitamin D.