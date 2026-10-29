Nghiên cứu hơn 90.000 người: Ăn loại cá nào có lợi cho tuổi thọ?

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học The Journal of Nutrition, phân tích dữ liệu của 90.944 người trưởng thành tại Nhật Bản, nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa việc tiêu thụ các loại cá, hải sản với nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân khác nhau, theo chuyên trang sức khỏe EatingWell.

Loại cá nào có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn?

Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ một chương trình theo dõi sức khỏe quy mô lớn tại Nhật Bản. Trong giai đoạn 1995 - 1998, người tham gia hoàn thành bảng khảo sát chế độ ăn, cung cấp thông tin về tần suất và khẩu phần tiêu thụ 138 loại thực phẩm, đồ uống trong năm trước đó.

Các loại cá giàu omega-3 gồm cá hồi, cá hồi vân, cá mòi và cá thu ngựa ẢNH MINH HỌA: CÁT ANH TẠO BỞI AI

Trong số các thực phẩm được khảo sát, có 19 loại cá và hải sản. Dựa trên dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu phân loại thực phẩm thành nhiều nhóm, bao gồm cá và hải sản không ướp muối, cũng như các loại cá giàu axit béo omega-3.

Sau đó, sức khỏe của những người tham gia được theo dõi trong nhiều năm nhằm đánh giá mối liên hệ giữa thói quen ăn cá, hải sản với nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và một số bệnh cụ thể, đặc biệt là bệnh mạch máu não, trong đó có đột quỵ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở phụ nữ, việc tiêu thụ cá và hải sản ở mức vừa phải có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn. Đáng chú ý, những phụ nữ ăn nhiều cá giàu omega-3 có xu hướng giảm nguy cơ tử vong nói chung và tử vong do bệnh mạch máu não. Các loại cá thuộc nhóm này gồm cá hồi, cá hồi vân, cá mòi và cá thu ngựa.

Trong khi đó, ở nam giới, việc ăn nhiều cá và hải sản không ướp muối có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh mạch máu não thấp hơn.

Hiện các nhà nghiên cứu chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa hai giới. Họ cho rằng thói quen hút thuốc và uống rượu có thể là những yếu tố liên quan, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra kết luận chắc chắn.

Ở nam giới, việc tiêu thụ nhiều cá và hải sản không ướp muối có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh mạch máu não thấp hơn ẢNH MINH HỌA: CÁT ANH TẠO BỞI AI

Ăn cá thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Những phát hiện trên củng cố vai trò của cá và hải sản trong chế độ ăn uống cân bằng. Đây là nguồn cung cấp protein cùng nhiều dưỡng chất quan trọng, đặc biệt là omega-3, loại chất béo có vai trò đối với sức khỏe tim mạch và não bộ. Để bổ sung cá vào thực đơn, có thể lựa chọn các món cá nướng, áp chảo hoặc kết hợp với rau củ.

Bên cạnh cá tươi, cá đông lạnh hoặc cá đóng hộp như cá ngừ, cá hồi và cá mòi là những lựa chọn tiện lợi, giúp đa dạng hóa thực đơn. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn có những hạn chế. Chế độ ăn của người tham gia chỉ được đánh giá tại một thời điểm, nên không phản ánh đầy đủ những thay đổi trong suốt quá trình theo dõi.

Dù vậy, kết quả gợi mở rằng việc lựa chọn đa dạng các loại cá, đặc biệt là cá giàu omega-3 và hải sản không ướp muối, có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.