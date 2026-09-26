Sống thọ chưa đủ: Làm sao để tuổi 100 vẫn khỏe?

Khi tuổi thọ ngày càng tăng, câu chuyện sống thọ không còn chỉ nằm ở số năm sống mà còn là chất lượng cuộc sống và sự khỏe mạnh trong những năm tháng đó.

“Mỗi người trong chúng ta không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ mà còn cả chất lượng sống khi về già nếu chúng ta thực hiện đúng các bước. Và bạn càng bắt đầu sớm, lợi ích càng được nhân lên”, tiến sĩ Michael F. Roizen, nguyên giám đốc Cleveland Clinic chia sẻ.

Vận động thường xuyên là một trong những yếu tố giúp cơ thể bền bỉ và khỏe mạnh hơn ẢNH MINH HỌA: C.ANH TẠO BỞI AI

Đừng xem vận động là việc chỉ làm khi có thời gian

Vận động thường xuyên là một trong những yếu tố được các chuyên gia nhấn mạnh khi nói về quá trình lão hóa khỏe mạnh. Hoạt động thể chất có ảnh hưởng đến chuyển hóa, sức khỏe xương khớp, tim mạch và chức năng não. Ngược lại, ít vận động liên quan đến nguy cơ bệnh tật và suy giảm khả năng hoạt động khi tuổi cao, theo Prevention.

Bất kỳ mức vận động nào cũng tốt hơn hoàn toàn không vận động. Có thể bắt đầu bằng vài phút vận động xen kẽ trong ngày, sau đó tăng dần tùy khả năng.

Bữa ăn hôm nay ảnh hưởng cách chúng ta già đi

Ưu tiên chế độ ăn với thực phẩm có nguồn gốc thực vật, chất béo từ dầu ô liu, các loại hạt, quả bơ; ưu tiên cá thay cho thịt đỏ và tăng rau giàu chất xơ.

Khi rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và những nguồn chất béo lành mạnh chiếm tỷ lệ lớn hơn trong khẩu phần, lượng đường bổ sung, chất béo bão hòa và carbohydrate tinh chế cũng có thể được giảm bớt.

Ưu tiên chế độ ăn với thực phẩm có nguồn gốc thực vật, ưu tiên cá thay cho thịt đỏ ẢNH MINH HỌA: C.ANH TẠO BỞI AI

Đừng bỏ qua giấc ngủ và các mối quan hệ

Giấc ngủ cũng liên quan đến sức khỏe tim mạch, não bộ và nhiều chức năng khác của cơ thể. Nếu thường xuyên khó ngủ hoặc có dấu hiệu gợi ý rối loạn giấc ngủ như ngưng thở khi ngủ, cần tìm nguyên nhân thay vì xem đó là hệ quả tất yếu của tuổi tác.

Ngoài ra, việc gặp gỡ người thân, bạn bè và duy trì những mối quan hệ có ý nghĩa cũng được xem là một phần của quá trình già đi khỏe mạnh.

Không cần chờ đến khi lớn tuổi mới thay đổi lối sống

Nhiều người xem lão hóa là câu chuyện chỉ dành cho người đã bước vào tuổi 60 hay 70. Các chuyên gia cho rằng những thay đổi nhỏ có thể bắt đầu từ khi còn trẻ hơn.

Di truyền và bệnh tật vẫn ảnh hưởng đáng kể đến quá trình lão hóa. Tuy nhiên, cách ăn uống, vận động, kiểm soát căng thẳng, chăm sóc sức khỏe và duy trì các mối quan hệ xã hội cũng góp phần quan trọng quyết định chúng ta già đi khỏe mạnh như thế nào.