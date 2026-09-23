Liệt cánh tay 3 năm, chàng trai 22 tuổi được phục hồi bằng cơ đùi

Anh Y.T.H (22 tuổi) bị tai nạn giao thông 3 năm trước, được đưa đến Bệnh viện quốc tế Minh Anh trong tình trạng mất da, lộ xương, gãy xương hở và nhiễm trùng nặng. Bệnh nhân được đặt khung cố định ngoài, điều trị nhiễm trùng và ghép da.

Tuy nhiên, tổn thương nặng ở cơ, mạch máu và thần kinh dẫn đến tình trạng liệt cánh tay, mất chức năng vận động: không thể co gấp, các ngón tay không cử động, vai không thể dang rộng. Giữa tháng 9.2026, anh H. quay lại bệnh viện với mong muốn phục hồi một phần vận động cho cánh tay.

Phục hồi cánh tay nhờ kỹ thuật vi phẫu phức tạp

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Tài, Bệnh viện quốc tế Minh Anh người trực tiếp phẫu thuật, khó khăn lớn nhất là tìm động mạch và tĩnh mạch nhận để nuôi phần cơ chuyển lên cánh tay. Tai nạn trước đó khiến vùng này tổn thương nặng, gây trở ngại cho việc bóc tách, tìm mạch máu phù hợp để nối ghép.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: M.A

Trong ca mổ kéo dài hơn 8 giờ, ê kíp lấy một phần cơ đùi cùng cuống mạch máu và dây thần kinh chuyển lên cánh tay. Dưới kính phóng đại và kính vi phẫu, bác sĩ thực hiện nối mạch máu và thần kinh cho phần cơ chuyển.

“Khi chuyển cơ từ nơi khác đến, bắt buộc phải nối lại cả mạch máu lẫn dây thần kinh. Khó khăn nhất vẫn là tìm mạch máu nhận vì vùng này bị tổn thương quá nhiều”, bác sĩ Tài cho biết. Ông giải thích, trong một số trường hợp, bác sĩ phải ghép thêm mạch máu để có đủ chiều dài nối tới cuống mạch của phần cơ chuyển.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh ổn định, phần cơ chuyển được tưới máu tốt. Bệnh nhân dự kiến xuất viện khoảng 10 ngày sau mổ và tiếp tục quá trình phục hồi chức năng.

Từng bước lấy lại khả năng nắm, mở và dang tay

Theo bác sĩ Tài, phẫu thuật điều trị liệt tay phức tạp như trường hợp này là một trong những kỹ thuật khó của y học hiện đại. Kỹ thuật vi phẫu mạch máu cánh tay mở ra cơ hội hồi sinh cho những trường hợp bị liệt cánh tay.

Để tái thiết toàn diện cánh tay, sau khoảng 1 năm kết hợp vật lý trị liệu, khi vạt cơ chuyển đã sống và cử động được, bác sĩ sẽ tiếp tục lấy gân từ đùi chuyển xuống ngón tay, giúp bệnh nhân có thể nắm mở 5 ngón tay cùng lúc. Sau đó, sử dụng kỹ thuật chuyển cơ nâng vai cắm xuống cánh tay, hỗ trợ bệnh nhân dang tay được góc khoảng 90 độ.