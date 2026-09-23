Tuổi 50: Bác sĩ chỉ 'quy tắc vàng' ăn cá để hỗ trợ miễn dịch

Nhiều người tìm đến vitamin, thực phẩm bổ sung hoặc những chế độ ăn kiêng khắt khe để tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng một trong những cách đơn giản là chú ý đến nguồn đạm trong bữa ăn, trong đó cá béo là lựa chọn đáng cân nhắc.

Vì sao cá béo có lợi sau tuổi 50?

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi và cá thu cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất như vitamin D, vitamin B12, selen và axit béo omega-3, gồm EPA và DHA.

Các chuyên gia cho rằng một trong những cách đơn giản là chú ý đến nguồn đạm trong bữa ăn, trong đó cá béo là lựa chọn đáng cân nhắc Ảnh: P.H tạo từ AI

Tiến sĩ Amanda Salih, bác sĩ chuyên khoa dị ứng và miễn dịch tại Trung tâm Y tế Đại học Rush (Mỹ), cho biết những dưỡng chất này có vai trò đối với nhiều chức năng của cơ thể, trong đó omega-3 được quan tâm nhờ đặc tính chống viêm.

Tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp có thể gia tăng theo tuổi và liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, ăn cá không đồng nghĩa có thể “đẩy lùi lão hóa” hay khôi phục hệ miễn dịch như ở người trẻ.

Protein cũng đặc biệt quan trọng. Theo bác sĩ Salih, các tế bào miễn dịch, kháng thể và nhiều phân tử tham gia vào hoạt động miễn dịch đều cần protein. Cung cấp đủ đạm giúp cơ thể duy trì khối cơ, sửa chữa mô và hỗ trợ các chức năng miễn dịch bình thường.

Mỗi lần ăn khoảng 85 - 113 g cá

Tiến sĩ Amiirah Aujnarain, bác sĩ chuyên khoa dị ứng và miễn dịch đang làm việc tại Canada, khuyên người trưởng thành có thể ăn khẩu phần khoảng 85 - 113 g cá, từ 2 - 3 lần mỗi tuần, theo Parade.

Cá nên được chế biến theo cách ít chất béo bão hòa như hấp, luộc hoặc nướng. Có thể kết hợp cá với rau xanh, dầu ô liu và nước cốt chanh. Hạn chế các món cá chiên ngập dầu hoặc chế biến ở nhiệt độ quá cao.

Khi lựa chọn cá, cũng cần chú ý đến hàm lượng thủy ngân. Không phải loại cá nào cũng giống nhau về mức thủy ngân, vì vậy nên ưu tiên các loại cá có hàm lượng thủy ngân thấp và đa dạng nguồn cá trong khẩu phần.

Không chỉ dựa vào một loại thực phẩm

Tiến sĩ James Moy, bác sĩ chuyên khoa dị ứng và miễn dịch tại Trung tâm Y tế Đại học Rush (Mỹ), cũng khuyến nghị duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, chẳng hạn đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.

Sau tuổi 50, sức khỏe miễn dịch không phụ thuộc vào một món ăn riêng lẻ. Bên cạnh cá, chế độ ăn nên đa dạng với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, thực phẩm lên men và những nguồn protein lành mạnh khác.

Ngủ đủ giấc, vận động đều đặn, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia, thuốc lá cũng là những yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe khi tuổi tăng.

Vì vậy, thay vì tìm một “siêu thực phẩm” có khả năng phục hồi hệ miễn dịch, người trên 50 tuổi nên tập trung xây dựng chế độ ăn đa dạng, đủ chất và duy trì lối sống lành mạnh lâu dài.