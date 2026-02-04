Ăn cơm chan canh có làm đường huyết tăng nhanh hơn?

Mức đường huyết sau ăn là chỉ số phản ánh tốc độ và mức độ đường glucose từ thức ăn đi vào máu. Khi ăn cơm, một lượng tinh bột trắng có chỉ số đường huyết tương đối cao sẽ được hấp thu qua ruột non, từ đó làm tăng đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chan canh vào cơm có khiến đường huyết sau ăn tăng thêm hay không sẽ phụ thuộc vào loại canh ẢNH: AI

Tuy nhiên, phản ứng này không chỉ phụ thuộc vào hạt cơm mà còn bị ảnh hưởng từ các yếu tố khác trong bữa ăn. Chẳng hạn, nếu tinh bột ăn cùng protein, chất béo và chất xơ thì mức đường huyết sau ăn sẽ tăng chậm hơn và mức đỉnh cũng thấp hơn.

Nguyên nhân là do protein và chất béo làm chậm tốc độ tiêu hóa của dạ dày, đồng thời kích thích tiết các hoóc môn đường ruột giúp điều hòa hấp thu glucose. Do đó, một bữa ăn đầy đủ với cơm, rau và các món giàu protein như thịt, trứng thường sẽ không làm đường huyết tăng mạnh như chỉ ăn cơm trắng.

Đường huyết tăng hay không phụ thuộc vào loại nước canh

Chan canh vào cơm có làm đường huyết tăng nhanh hơn hay không phụ thuộc vào loại nước canh. Nếu canh chủ yếu là nước luộc rau, ít tinh bột và ít chất béo thì bản thân nước canh đó gần như không làm tăng đường huyết đáng kể.

Ngược lại, canh có thêm bột, khoai, mì hoặc nhiều đậu nghiền sẽ cung cấp thêm tinh bột. Hệ quả là làm tổng lượng tinh bột trong bữa ăn tăng lên, khiến đường huyết sẽ tăng cao hơn.

Tuy nhiên, nếu canh chứa chất xơ, protein và chất béo lành mạnh thì đó lại là câu chuyện khác. Các nghiên cứu cho thấy khi tinh bột được ăn cùng chất xơ, protein hoặc chất béo lành mạnh, mức đường huyết sau ăn thường thấp hơn so với chỉ ăn tinh bột.

Vì vậy, một tô cơm chan canh và có rau, thịt, cá, trứng hoặc đậu hũ sẽ ít tác động xấu đến đường huyết hơn so với một tô cơm chan canh nhưng không có rau, thịt.

Ăn nhanh hơn dễ dẫn đến đường huyết tăng

Ngoài ra, hành vi ăn uống cũng đóng vai trò rất lớn. Khi ăn cơm với canh, nhiều người có xu hướng ăn nhanh hơn hoặc ăn nhiều cơm hơn vì cơm dễ nuốt trôi. Điều này có thể dẫn đến tổng lượng tinh bột trong bữa ăn tăng lên. Đây mới là yếu tố quyết định chính khiến đường huyết tăng cao sau ăn.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy trong bữa ăn, ưu tiên ăn rau trước, ăn cơm sau có thể làm giảm đỉnh đường huyết sau ăn. Hiểu đúng những cơ chế này, người bị tiểu đường có thể điều chỉnh bữa ăn theo hướng hợp lý hơn và chọn cách ăn canh phù hợp, theo Healthline.