Mẹo ăn cơm giúp giảm cân

Cơm chứa hàm lượng tinh bột cao nên là nguồn cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Trong một chén cơm 100 gram sẽ chứa khoảng 130 calo. Vì chứa nhiều calo nên những người đang muốn giảm cân hoặc áp dụng chế độ ăn cắt giảm tinh bột thì không nên ăn nhiều cơm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Trong bữa ăn hằng ngày, mọi người có thể thay một phần cơm thành gạo lứt PEXELS

Ngoài ra, vì chứa lượng tinh bột cao, ít chất xơ nên cơm sẽ làm tăng đường huyết. Điều này không tốt cho những người đang trong giai đoạn tiền tiểu đường hay đang mắc tiểu đường.

Để giảm cân, chúng ta không nhất thiết phải cắt giảm hoàn toàn cơm khỏi chế độ ăn. Những người muốn giảm cân vẫn có thể ăn cơm nhưng cần tuân thủ những nguyên tắc sau.

Kiểm soát khẩu phần ăn

Một trong những điều quan trọng nhất khi ăn cơm là kiểm soát khẩu phần ăn. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi bữa chỉ nên ăn một chén cơm vừa phải với khoảng 100 calo. Để no bụng, chúng ta có thể ăn thêm rau hoặc thịt nạc giàu protein.

Dùng chung với ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, gạo đen giúp hỗ trợ giảm cân tốt hơn gạo trắng rất nhiều. Nếu thành phần của hạt cơm chủ yếu là tinh bột trắng thì các hạt ngũ cốc này vẫn còn giữ được lớp cám và mầm. Điều này có nghĩa là chúng chứa lượng chất xơ và khoáng chất hơn cơm rất nhiều. Do đó, mọi người có thể ăn ít cơm hơn và thay thế một phần, thậm chí hoàn toàn, bằng ngũ cốc nguyên hạt.

Chất xơ trong ngũ cốc nguyên hạt làm tăng cảm giác no lâu, giúp người ăn chỉ cần dùng một phần vừa phải là có thể no cả buổi. Ngoài ra, ngũ cốc nguyên hạt có chỉ số đường huyết thấp, giúp đường huyết trong máu không tăng đột ngột. Do đó, nó trở thành món rất phù hợp cho người bị tiểu đường.

Lưu ý cách chế biến

Cách chúng ta chế biến cơm cũng ảnh hưởng đến việc giảm cân. Không nên chế biến cơm theo những cách làm tăng hàm lượng calo trong cơm, chẳng hạn chiên cơm bằng dầu mỡ. Thay vào đó, nên ưu tiên ăn cơm trắng như cách nấu truyền thống.

Hơn nữa, việc nấu chín cơm, để nguội rồi cho vào tủ lạnh sẽ làm tăng lượng tinh bột kháng trong cơm. Tinh bột kháng là loại tinh bột mà cơ thể không thể hấp thụ, có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa. Nhờ đó giúp giảm lượng calo hấp thụ và làm chậm quá trình tiêu hóa, theo Healthline.