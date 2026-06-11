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Ấn Độ có thể đã triển khai đầu đạn hạt nhân
Video Thế giới

Ấn Độ có thể đã triển khai đầu đạn hạt nhân

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
11/06/2026 05:16 GMT+7

Một số lượng nhỏ đầu đạn có thể được đưa lên tàu ngầm của Ấn Độ, quốc gia đang thực hiện các cuộc tuần tra răn đe.

Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Ấn Độ đã lần đầu tiên triển khai đầu đạn hạt nhân, cho thấy sự thay đổi trong lập trường quân sự của New Delhi.

Trong báo cáo thường niên mang tên SIPRI Yearbook 2026, viện nghiên cứu này báo cáo rằng Ấn Độ ước tính có kho dự trữ ngày càng tăng với “khoảng 190 vũ khí hạt nhân tính đến tháng 1 năm 2026”, tăng từ 180 vào năm ngoái.

Báo cáo gợi ý diễn biến này là một sự thay đổi so với giả định lâu nay rằng trong thời bình, Ấn Độ cất giữ đầu đạn hạt nhân riêng biệt với các bệ phóng được triển khai.

SIPRI lưu ý rằng những vũ khí này được chia cho bộ ba hạt nhân đang thành hình, bao gồm máy bay, tên lửa đặt trên đất liền và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN).

Báo cáo cho biết việc Ấn Độ đặt tên lửa vào các ống chứa và tiến hành các cuộc tuần tra răn đe trên biển “cho thấy Ấn Độ có thể đang chuyển hướng sang việc tích hợp một số đầu đạn hạt nhân vào bệ phóng trong thời bình”.

Ấn Độ lần đầu tiên triển khai đầu đạn hạt nhân - Ảnh 1.

Các nhân viên lực lượng an ninh Ấn Độ đứng gác trên bờ hồ Dal, sau một vụ tấn công nghi do nhóm nổi dậy thực hiện, gần Pahalgam, miền nam Kashmir, ngày 25.4.2025

ẢNH: REUTERS

SIPRI lưu ý rằng nhiều đầu đạn hạt nhân khác có thể đang được sản xuất cho các tên lửa bổ sung. Theo đánh giá của SIPRI, tính đến tháng 1, Ấn Độ có thể đã bắt đầu triển khai một số lượng nhỏ đầu đạn hạt nhân trên một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân (SSBN).

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng New Delhi cũng đang phát triển tên lửa hành trình siêu thanh (HCM).

Báo cáo của SIPRI thông tin thêm rằng kho đầu đạn hạt nhân của đối thủ Pakistan vẫn ổn định ở mức gần 170 đầu đạn tính đến tháng 1.

Cũng theo báo cáo, kế hoạch hạt nhân của Ấn Độ đã tập trung nhiều hơn vào việc đầu tư nguồn lực vào các hệ thống vũ khí tầm xa hơn, dường như nhắm vào Trung Quốc, mặc dù kế hoạch của New Delhi chủ yếu vẫn chịu ảnh hưởng từ quan hệ đối địch với Islamabad.

Tính đến tháng 1.2025, Trung Quốc có 620 đầu đạn hạt nhân, trong đó 34 đầu đạn đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Vào tháng 5.2025, Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra một cuộc đụng độ quân sự ngắn sau một vụ tấn công khủng bố ở Jammu và Kashmir khiến 26 người thiệt mạng. New Delhi cáo buộc Islamabad ủng hộ các nhóm nổi dậy thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Pakistan đã bác bỏ cáo buộc này.

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