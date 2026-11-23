Theo Reuters dẫn tuyên bố chung của hai nước, gói hỗ trợ kinh tế bao gồm khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 377 triệu USD dành cho công tác tái thiết sau thảm họa và các dự án cơ sở hạ tầng mới, cùng hạn mức tín dụng 1,24 tỉ USD phục vụ các dự án năng lượng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Thủ tướng Nepal Balendra Shah trong buổi họp báo chung tại New Delhi (Ấn Độ) ngày 23.11

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Đây là một trong những cam kết viện trợ lớn nhất từ trước đến nay của New Delhi nhằm thắt chặt quan hệ với nước láng giềng vùng Himalaya, nơi Ấn Độ đang cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc, theo Reuters.

Thông báo về gói hỗ trợ nói trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nepal Balendra Shah. Ông Shah đang có chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tới New Delhi, chuyến công du song phương nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức vào tháng 3.

Chuyến thăm diễn ra gần 3 tháng sau khi một trận lũ thảm khốc quét qua Nepal, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.500 người, khiến 5.200 người mất tích và được cho là đã thiệt mạng. Thảm họa đó còn phá hủy hàng loạt đường sá, cầu cống, trường học, nhà cửa cũng như sinh kế của người dân.

Trận lũ hồi tháng 8 đã tàn phá nặng nề ngành thủy điện của Nepal, gây hư hại cho hơn 10 dự án và làm giảm khoảng 10% công suất phát điện, buộc quốc gia này phải ngừng xuất khẩu điện, chuyển sang nhập khẩu từ Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu nội địa.

Ký kết hàng loạt thỏa thuận

Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm bên cạnh người đồng cấp Shah, Thủ tướng Modi nhấn mạnh gói hỗ trợ 1,62 tỉ USD nhằm tạo xung lực mới cho công cuộc tái thiết và phát triển dài hạn của Nepal.

"Cam kết của chúng tôi là giúp các gia đình bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống, tạo ra những cơ hội mới và nâng cao năng lực của Nepal ứng phó với thiên tai trong tương lai", ông Modi nhấn mạnh.

Thủ tướng Shah bày tỏ lời cảm ơn Ấn Độ vì luôn đóng vai trò là lực lượng ứng cứu đầu tiên của Nepal "trong những thời khắc thiên tai và hoạn nạn", đồng thời mời gọi các nhà đầu tư Ấn Độ cũng như Thủ tướng Modi tới thăm quốc gia vùng Himalaya.

Cũng trong dịp này, Ấn Độ và Nepal ký kết hàng loạt thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, thông tin vệ tinh và phát triển đô thị bền vững. Hai nhà lãnh đạo đã cùng khai trương tuyến đường sắt kết nối hai nước.

Nepal và Ấn Độ vốn có mối quan hệ gắn bó lâu đời về văn hóa, kinh tế và giao lưu nhân dân, với đường biên giới mở cho phép hàng trăm ngàn người dân Nepal sinh sống và làm việc tại Ấn Độ, theo Reuters.