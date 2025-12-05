Ấn Độ - quốc gia hơn tỉ dân - không chỉ được biết đến như cái nôi của văn minh phương Đông, mà còn đang trỗi dậy mạnh mẽ như một trung tâm giáo dục mới của châu Á. Trong bức tranh giáo dục toàn cầu, cái tên Ấn Độ ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, không chỉ vì bề dày tri thức mà còn vì sự cởi mở, chi phí hợp lý và chất lượng đào tạo vượt trội.

Những năm gần đây, chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh chiến lược Study in India – kêu gọi sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu và trải nghiệm văn hóa. Mục tiêu của chương trình không chỉ là mở rộng ảnh hưởng giáo dục, mà còn là khẳng định vị thế của Ấn Độ như một điểm đến tri thức của thế giới đang phát triển. Và Bangalore – thủ phủ công nghệ của đất nước – đang trở thành biểu tượng cho xu hướng ấy, với những ngôi trường danh tiếng như Viện Khoa học Ấn Độ (IISc), Viện Quản lý Ấn Độ (IIMB) hay Đại học Luật Quốc gia Ấn Độ (NLSIU).

Ấn Độ: Điểm đến du học mới ở châu Á | Xin chào Ấn Độ P8

Sinh viên Ấn Độ năng động ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Đường dẫn vào Viện Khoa học Ấn Độ (IISc) ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Được thành lập từ năm 1909, Viện Khoa học Ấn Độ (IISc) là niềm tự hào của giáo dục Ấn Độ. Nơi đây không chỉ là trung tâm nghiên cứu hàng đầu về khoa học, kỹ thuật và công nghệ, mà còn là một môi trường học thuật mang đậm tinh thần quốc tế. Sinh viên quốc tế tại IISc được hỗ trợ toàn diện – từ thủ tục nhập học, visa, chỗ ở cho đến hòa nhập văn hóa.

Nếu IISc là “trái tim khoa học” của Ấn Độ, thì ĐH Luật Quốc gia Ấn Độ Bangalore (NLSIU) lại là “cái nôi pháp lý” của quốc gia. Thành lập năm 1986, NLSIU là ngôi trường đầu tiên triển khai mô hình đào tạo luật tích hợp 5 năm – kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và chính sách công. Trường liên tục đứng đầu bảng xếp hạng giáo dục pháp lý của Ấn Độ, và được xem là nơi đào tạo nên nhiều thế hệ luật sư, học giả và nhà hoạch định chính sách hàng đầu.

ĐH Luật Quốc gia Ấn Độ Bangalore (NLSIU) là nơi đào tạo hàng đầu về pháp lý và hành chính công ở đất nước tỉ dân ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Tại đây, sinh viên được học cách nhìn nhận luật pháp không chỉ như hệ thống quy tắc, mà còn như công cụ phục vụ công bằng xã hội. Chính vì vậy, NLSIU không chỉ thu hút sinh viên trong nước, mà còn đón ngày càng nhiều sinh viên quốc tế quan tâm đến lĩnh vực luật, quản trị và chính sách công.

Khu vực thư viện của trường rất ấn tượng ẢNH: QUỲNH PHƯƠNG

Không chỉ IISc hay NLSIU, hàng loạt trường đại học khác tại Ấn Độ cũng đang mở rộng chương trình quốc tế, cung cấp các khóa học bằng tiếng Anh, học bổng cho sinh viên nước ngoài và môi trường học tập đa văn hóa. Ở nhiều trường, sinh viên quốc tế có thể tìm thấy sự hòa hợp giữa học thuật nghiêm túc và đời sống ấm áp, gần gũ

Ấn Độ cũng là quốc gia của trải nghiệm. Học ở đây không chỉ là tiếp cận tri thức, mà còn là hành trình khám phá một nền văn hóa rực rỡ, nơi hiện đại và truyền thống đan xen trong từng nhịp sống. Với chi phí hợp lý hơn nhiều nước phương Tây, cùng chất lượng đào tạo ngày càng được quốc tế công nhận, Ấn Độ đang trở thành “điểm đến du học mới của châu Á” – một lựa chọn đầy tiềm năng cho thế hệ sinh viên toàn cầu.