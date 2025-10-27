Ấn Độ, Trung Quốc nối lại các chuyến bay thẳng sau 5 năm

Chuyến bay 6E1703 của hãng hàng không IndiGo từ Kolkata (Ấn Độ) hạ cánh xuống Quảng Châu (Trung Quốc) vào rạng sáng 26.10, chính thức khôi phục tuyến bay thẳng bị gián đoạn từ năm 2020 do đại dịch Covid-19 và căng thẳng địa chính trị, theo AFP.

Một chiếc máy bay Airbus A320-200 của Air India cất cánh ở Ahmedabad (Ấn Độ) ẢNH: REUTERS

Theo chính phủ Ấn Độ, việc nối lại đường bay sẽ "thúc đẩy giao lưu nhân dân và hỗ trợ bình thường hóa các hoạt động song phương".

Hiện đã có các chuyến bay thường nhật giữa Ấn Độ và Hồng Kông, trong khi các dịch vụ bổ sung từ thủ đô New Delhi đến Thượng Hải và Quảng Châu sẽ bắt đầu vào tháng 11.

Ông Rajeev Singh, người đứng đầu Phòng Thương mại Ấn Độ tại Kolkata, cho biết: "Tuyến đường hàng không trực tiếp sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển và hậu cần" và điều này sẽ có lợi cho các doanh nghiệp.

"Đây là tin tuyệt vời cho những người như chúng tôi, những người có người thân ở Trung Quốc. Kết nối hàng không sẽ thúc đẩy thương mại, du lịch và công tác", ông Chen Khoi Kui, một nhà hoạt động xã hội tại Kolkata, cho hay.

Việc Ấn Độ - Trung Quốc kết nối lại hàng không diễn ra trong bối cảnh New Delhi tìm cách cân bằng giữa Bắc Kinh và Washington, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế trừng phạt 50% và cáo buộc Ấn Độ "hỗ trợ" Nga bằng cách mua dầu của Moscow.

Ấn Độ đang chịu thâm hụt thương mại đáng kể với Trung Quốc do phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu thô nhập khẩu. Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt hơn 11 tỉ USD trong tháng 9, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi xuất khẩu từ Ấn Độ sang Trung Quốc đạt 1,47 tỉ USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024.

Quan hệ giữa Ấn - Trung từng xuống mức thấp nhất sau cuộc giao tranh biên giới năm 2020, khiến hơn 20 binh sĩ thiệt mạng. Sau vụ việc, Ấn Độ đã hạn chế đầu tư của Trung Quốc, cấm hàng trăm ứng dụng (bao gồm TikTok) và tăng cường liên kết với khối QUAD do Mỹ dẫn dắt.

Nhưng tháng này, binh lính 2 bên đã trao đổi quà kẹo và thể hiện cử chỉ thiện chí trong lễ hội Diwali của người Hindu, bà Yu Jing, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ, cho biết.