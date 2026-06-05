Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn dưa leo nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ: Góc nhìn chuyên gia dinh dưỡng

Lê Cầm
Lê Cầm
05/06/2026 15:51 GMT+7

Ăn dưa leo nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ luôn là chủ đề gây tranh luận sôi nổi. Nhiều người chuộng việc gọt vỏ vì sợ thuốc trừ sâu, trong khi số khác lại muốn giữ nguyên để có độ giòn và hàm lượng vitamin.

Vỏ dưa leo có lợi ích gì?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết nhiều người có thói quen gọt sạch vỏ dưa leo vì cho rằng phần này không có chất gì bổ béo. Thực tế, phần lớn "tinh túy" mang lại độ giòn và các vi chất lại nằm ở chính lớp vỏ màu xanh đậm này.

Kho vitamin K: Đây là loại vitamin đóng vai trò cốt lõi trong việc đông máu và giúp xương chắc khỏe. Phần lớn lượng vitamin K của quả dưa leo tập trung ở vỏ; nếu gọt đi, bạn đã vô tình bỏ phí một lượng lớn vi chất này.

Ăn dưa leo nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ: Góc nhìn chuyên gia dinh dưỡng - Ảnh 1.

Vỏ dưa leo chứa nhiều chất xơ và vi chất

ẢNH: L.C TẠO TỪ G.M

Chất xơ dồi dào: Vỏ dưa leo chứa nhiều chất xơ không hòa tan. Lớp chất xơ này hoạt động như một "chiếc chổi" quét sạch hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ giảm cân nhờ tạo cảm giác no lâu.

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ: Màu xanh đậm của vỏ là minh chứng cho sự hiện diện của beta-carotene và các hợp chất chống oxy hóa khác, giúp bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Khoáng chất thiết yếu: Ngoài ra, vỏ dưa leo cũng chứa một lượng nhỏ kali và magie, hỗ trợ điều hòa huyết áp rất tốt cho cơ thể.

Khi nào bạn có thể tự tin ăn nguyên cả vỏ?

Theo bác sĩ Châu Thị Anh, bạn hoàn toàn có thể giữ lại lớp vỏ bổ dưỡng này nếu quả dưa leo đáp ứng được các điều kiện an toàn sau.

Rõ ràng về nguồn gốc: Dưa tự trồng tại nhà, dưa hữu cơ (organic) có chứng nhận, hoặc dưa mua tại các chuỗi hệ thống siêu thị uy tín đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Dưa leo non, vỏ mỏng: Các loại dưa leo nếp hoặc dưa leo bao tử thường có vỏ mỏng, mềm, không bị đắng và rất dễ ăn.

Đã được sơ chế cực kỳ kỹ lưỡng: Dưa được rửa sạch dưới vòi nước chảy và ngâm rửa đúng cách để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn bám trên bề mặt.

Ăn dưa leo nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ: Góc nhìn chuyên gia dinh dưỡng - Ảnh 2.

Dưa leo ăn nguyên vỏ tốt nếu có nguồn gốc rõ ràng, dưa nhà trồng hoặc đạt tiêu chuẩn sạch

ẢNH: L.C TẠO TỪ G.M

Những trường hợp bắt buộc phải gọt vỏ

Mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc: Nếu mua dưa ở chợ mà không biết nguồn gốc, nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất kích thích tăng trưởng là rất cao. Gọt vỏ là cách đơn giản nhất để giảm bớt lượng hóa chất này.

Dưa có lớp vỏ bóng loáng (phủ sáp): Để giữ dưa tươi lâu và không bị mất nước trong quá trình vận chuyển, người ta thường phủ một lớp sáp thương mại lên vỏ. Dù sáp này được cấp phép an toàn, nhưng nó lại giữ chặt bụi bẩn và thuốc trừ sâu bên dưới, rất khó rửa sạch bằng nước thường.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm: Trẻ nhỏ, người lớn tuổi, hoặc những người đang bị hội chứng ruột kích thích, đầy bụng, khó tiêu thì không nên ăn vỏ. Chất xơ thô ở vỏ dưa có thể làm dạ dày phải co bóp nhiều hơn, dễ gây cảm giác khó chịu.

Dưa quá già hoặc vỏ bị đắng: Vỏ dưa già thường cứng, dai và tích tụ chất cucurbitacin gây đắng, ăn vào không ngon và dễ gây kích ứng đường ruột.

Mẹo nhỏ để ăn dưa leo an toàn

Nếu quyết định ăn cả vỏ, bạn hãy rửa dưa dưới vòi nước chảy mạnh, có thể dùng bàn chải mềm chuyên dụng để chà nhẹ bề mặt. Sau đó, ngâm dưa trong nước muối loãng hoặc nước có pha chút baking soda khoảng 5 - 10 phút. Cuối cùng, đừng quên cắt bỏ 2 đầu và xoa nhẹ để nhựa đắng ra hết trước khi thưởng thức.



Tin liên quan

Nước dừa hay nước dưa leo: Loại nào bù nước tốt hơn và phù hợp với bạn?

Nước dừa hay nước dưa leo: Loại nào bù nước tốt hơn và phù hợp với bạn?

Nước dừa giàu điện giải giúp bù nước nhanh, trong khi nước dưa leo ít calo, thanh mát và phù hợp uống hằng ngày. Vậy đâu là lựa chọn tốt hơn cho bạn?

Uống nước dưa leo thường xuyên tốt không?

Lợi ích bất ngờ từ nước dưa leo và gừng

Khám phá thêm chủ đề

Dưa leo vỏ dưa leo Chất xơ Vitamin K thuốc trừ sâu có nên ăn cả vỏ dưa leo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận