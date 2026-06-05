Ăn dưa leo nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ: Góc nhìn chuyên gia dinh dưỡng

Vỏ dưa leo có lợi ích gì?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết nhiều người có thói quen gọt sạch vỏ dưa leo vì cho rằng phần này không có chất gì bổ béo. Thực tế, phần lớn "tinh túy" mang lại độ giòn và các vi chất lại nằm ở chính lớp vỏ màu xanh đậm này.

Kho vitamin K: Đây là loại vitamin đóng vai trò cốt lõi trong việc đông máu và giúp xương chắc khỏe. Phần lớn lượng vitamin K của quả dưa leo tập trung ở vỏ; nếu gọt đi, bạn đã vô tình bỏ phí một lượng lớn vi chất này.

Vỏ dưa leo chứa nhiều chất xơ và vi chất ẢNH: L.C TẠO TỪ G.M

Chất xơ dồi dào: Vỏ dưa leo chứa nhiều chất xơ không hòa tan. Lớp chất xơ này hoạt động như một "chiếc chổi" quét sạch hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ giảm cân nhờ tạo cảm giác no lâu.

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ: Màu xanh đậm của vỏ là minh chứng cho sự hiện diện của beta-carotene và các hợp chất chống oxy hóa khác, giúp bảo vệ tế bào và làm chậm quá trình lão hóa.

Khoáng chất thiết yếu: Ngoài ra, vỏ dưa leo cũng chứa một lượng nhỏ kali và magie, hỗ trợ điều hòa huyết áp rất tốt cho cơ thể.

Khi nào bạn có thể tự tin ăn nguyên cả vỏ?

Theo bác sĩ Châu Thị Anh, bạn hoàn toàn có thể giữ lại lớp vỏ bổ dưỡng này nếu quả dưa leo đáp ứng được các điều kiện an toàn sau.

Rõ ràng về nguồn gốc: Dưa tự trồng tại nhà, dưa hữu cơ (organic) có chứng nhận, hoặc dưa mua tại các chuỗi hệ thống siêu thị uy tín đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Dưa leo non, vỏ mỏng: Các loại dưa leo nếp hoặc dưa leo bao tử thường có vỏ mỏng, mềm, không bị đắng và rất dễ ăn.

Đã được sơ chế cực kỳ kỹ lưỡng: Dưa được rửa sạch dưới vòi nước chảy và ngâm rửa đúng cách để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn bám trên bề mặt.

Dưa leo ăn nguyên vỏ tốt nếu có nguồn gốc rõ ràng, dưa nhà trồng hoặc đạt tiêu chuẩn sạch

ẢNH: L.C TẠO TỪ G.M

Những trường hợp bắt buộc phải gọt vỏ

Mua trôi nổi, không rõ nguồn gốc: Nếu mua dưa ở chợ mà không biết nguồn gốc, nguy cơ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất kích thích tăng trưởng là rất cao. Gọt vỏ là cách đơn giản nhất để giảm bớt lượng hóa chất này.

Dưa có lớp vỏ bóng loáng (phủ sáp): Để giữ dưa tươi lâu và không bị mất nước trong quá trình vận chuyển, người ta thường phủ một lớp sáp thương mại lên vỏ. Dù sáp này được cấp phép an toàn, nhưng nó lại giữ chặt bụi bẩn và thuốc trừ sâu bên dưới, rất khó rửa sạch bằng nước thường.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm: Trẻ nhỏ, người lớn tuổi, hoặc những người đang bị hội chứng ruột kích thích, đầy bụng, khó tiêu thì không nên ăn vỏ. Chất xơ thô ở vỏ dưa có thể làm dạ dày phải co bóp nhiều hơn, dễ gây cảm giác khó chịu.

Dưa quá già hoặc vỏ bị đắng: Vỏ dưa già thường cứng, dai và tích tụ chất cucurbitacin gây đắng, ăn vào không ngon và dễ gây kích ứng đường ruột.

Mẹo nhỏ để ăn dưa leo an toàn Nếu quyết định ăn cả vỏ, bạn hãy rửa dưa dưới vòi nước chảy mạnh, có thể dùng bàn chải mềm chuyên dụng để chà nhẹ bề mặt. Sau đó, ngâm dưa trong nước muối loãng hoặc nước có pha chút baking soda khoảng 5 - 10 phút. Cuối cùng, đừng quên cắt bỏ 2 đầu và xoa nhẹ để nhựa đắng ra hết trước khi thưởng thức.





