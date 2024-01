An Giang: Bắt giam 'Tề Thiên' trộm 17 điện thoại trong 1 đêm

Ngày 17.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Châu (An Giang) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sơn (tên thường gọi "Tề Thiên", 34 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bị can Nguyễn Thanh Sơn nghe công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ 40 ngày 13.1, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TX.Tân Châu phối hợp công an địa phương tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Khi đến khu vực chợ Tân An (thuộc xã Tân Châu, An Giang), lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thanh Sơn chạy xe máy BS 67L2-4741 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trên người Sơn 17 điện thoại các loại, trị giá khoảng 25 triệu đồng và hơn 5 triệu đồng tiền mặt cùng 1 lưỡi dao lam.

Sơn khai nhận số điện thoại trên do Sơn đột nhập vào nhà dân trong đêm khuya lấy trộm. Lưỡi dao lam mang theo dùng để rạch mùng để lấy điện thoại, tài sản.

17 điện thoại và tang vật liên quan do "Tề Thiên" lấy trộm trong 1 đêm

Theo Công an TX.Tân Châu, từ giữa tháng 11.2023 đến nay, Sơn đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của người dân trên nhiều địa bàn tỉnh An Giang. Sơn từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù tiếp tục đi trộm.