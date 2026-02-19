An Giang: Cứu sống thanh niên nhảy cầu Châu Đốc

Chiều 19.2 (mùng 3 tết), tin từ Công an phường Châu Đốc (An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm, đưa nam thành niên nhảy cầu Châu Đốc tự tử đến bệnh viện cấp cứu.

Nam thanh niên nhảy cầu Châu Đốc tự tử được lực lượng Công an tỉnh An Giang cứu thoát kịp thời ẢNH: CACC

Khoảng 20 giờ 45 ngày 18.2 (mùng 2 tết), Công an phường Châu Đốc nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy từ hướng xã Châu Phong đến đoạn giữa cầu Châu Đốc bỏ xe lại, rồi leo lên lan can cầu nhảy xuống sông Hậu tự tử.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Châu Đốc đã phân công lực lượng đến hiện trường; đồng thời thông báo nhanh cho Trạm Cảnh sát đường thủy Châu Đốc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang) và Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc cùng Công an xã Châu Phong phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Chiếc xe máy của nam thanh niên bỏ lại đoạn giữa cầu Châu Đốc trước khi nhảy xuống sông Hậu ẢNH: CACC

Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, khoảng 21 giờ 15 cùng ngày, lực lượng công an và người dân phát hiện nạn nhân đang trôi cách hiện trường khoảng 100 m liền đưa vào bờ. Ngay sau đó, công an địa phương sử dụng xe tuần tra đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo cơ quan công an, nam thanh niên nhảy cầu tự tử khai tên C.V.T (20 tuổi, ngụ phường Long Phú, tỉnh An Giang). Do buồn chuyện gia đình nên đến cầu Châu Đốc nhảy xuống sông tự tử. Hiện sức khỏe của T. đã ổn định.