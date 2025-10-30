An Giang: Khởi tố, xét xử nhiều vụ liên quan đánh bắt hải sản trái phép

Ngày 30.10, tại Cảng cá Tắc Cậu thuộc xã Bình An, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm lưu động 2 vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, vi phạm về đánh bắt hải sản (IUU) trên vùng biển nước ngoài.

Qua đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Duy Tính (44 tuổi, ngụ P.Rạch Giá, An Giang) 5 năm tù; Trần Văn Tài (47 tuổi, ngụ P.Vĩnh Thông, An Giang) 1 năm tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đưa người ra vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép

Điều khiển tàu cá đưa người sang vùng biển Malaysia đánh bắt hải sản trái phép, Lê Duy Tính bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 5 năm tù về tội chức cho người khác xuất cảnh trái phép ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, Lê Duy Tính là thuyền trưởng tàu cá CM-99064-TS. Từ ngày 27.4 đến 15.5.2025, Tính điều khiển tàu cá cùng 8 thuyền viên sang vùng biển Malaysia để khai thác hải sản trái phép. Khi tàu di chuyển về hướng vùng biển Việt Nam thì bị Tổ kiểm tra, kiểm soát tàu kiểm ngư 216 phát hiện, bắt giữ. Dữ liệu từ thiết bị định vị GPS trên tàu cho thấy, tàu đã hoạt động tại 9 tọa độ thuộc vùng biển Malaysia, trùng khớp với lời khai của bị cáo.

Đối với bị cáo Trần Văn Tài, theo cáo trạng, từ tháng 9.2022 - 11.2022, Tài đã cùng với nhóm của Lê Phước Hậu, Trần Văn Luyến, Phạm Chí Dũng, Trần Minh Tâm và Trần Văn Nhựt tổ chức đưa 26 ngư phủ lên 2 tàu cá KG-93949-TS và KG-93971-TS xuất cảnh trái phép sang vùng biển Malaysia và Indonesia khai thác thủy sản.

Bị cáo Trần Văn Tài tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 30.10 ẢNH: CTV

Tài đóng vai trò đồng phạm giúp sức, trực tiếp tuyển chọn ngư phủ, hướng dẫn di chuyển và hỗ trợ điều khiển tàu. Khi 2 tàu hoạt động trong vùng biển Malaysia, các thuyền viên đã tắt thiết bị giám sát hành trình và xóa số đăng ký tàu nhằm che giấu hành vi khai thác trái phép.

Đến ngày 16.11.2022, Hải quân Indonesia phát hiện và bắt giữ toàn bộ phương tiện cùng thuyền viên. Xét vai trò thứ yếu, cùng các tình tiết giảm nhẹ, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Tài 1 năm tù giam.

Liên quan đến vụ việc của Tài, trước đó, các bị cáo Trần Văn Luyến, Phạm Chí Dũng, Trần Minh Tâm và Trần Văn Nhựt đã bị TAND tỉnh Kiên Giang (cũ) tuyên phạt từ 1 năm đến 8 năm tù; riêng Lê Phước Hậu và Trần Văn Tài được tách vụ án để xử lý sau.

Gắn biển số giả cho tàu cá và tắt thiết bị giám sát hành trình

Ngày 29.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Sử Thanh Hoài (49 tuổi) và Nguyễn Văn Nhạn (48 tuổi, cùng ngụ P.Rạch Giá, An Giang) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Hoài là thuyền trưởng tàu cá KG-96103-TS; Nhạn là thuyền trưởng tàu cá KG-94781-TS.

Bị can Sử Thanh Hoài nghe đọc lệnh khởi tố và lệnh bắt tạm giam ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6.2.2025, Hoài và Nhạn điều khiển 2 tàu cá nêu trên cùng một số ngư phủ xuất phát từ cảng Tắc Cậu ra vùng biển Cà Mau để đánh bắt hải sản. Sau đó, cả 2 bàn bạc, thống nhất đưa tàu sang vùng biển nước ngoài.

Khi đến vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, Hòa và Nhạn chỉ đạo ngư phủ gắn biển số giả lên tàu và tắt thiết bị giám sát hành trình, sau đó cho tàu chạy sang vùng biển Indonesia khai thác hải sản nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trong khoảng 6 ngày hoạt động tại vùng biển Indonesia, tàu của Nhạn bị hư hỏng máy nên Hoài điều khiển tàu của mình kéo tàu cá của Nhạn về Việt Nam sửa chữa.

Khi về đến vùng biển Việt Nam, cả 2 tàu bị lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4 phát hiện, đưa về trụ sở để làm rõ. Sau đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý theo thẩm quyền.

Vụ việc Hoài và Nhạn đưa người sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.