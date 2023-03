An Giang: Tạm giữ hình sự 2 tên cướp giật điện thoại của cô gái 18 tuổi

Ngày 19.3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn (An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Minh Sơn (25 tuổi) và Trần Văn Nguyên (29 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đây là 2 nghi phạm cướp giật điện thoại của người đi đường.



Trần Văn Nguyên (ảnh nhỏ) và Phạm Minh Sơn (ảnh lớn) bị tạm giữ hình sự vì cướp giật điện thoại của người đi đường TRẦN NGỌC

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyên rủ Sơn đi trộm cắp tài sản và Sơn đồng ý. Khoảng 23 giờ ngày 17.3, Nguyên chạy xe máy BS 61FH-7002 chở Sơn đến H.Thoại Sơn tìm tài sản để trộm cắp.

Khi cả hai đến Tỉnh lộ 943, đoạn thuộc ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, H.Thoại Sơn, phát hiện chị B.P.N.T (18 tuổi) đứng bên lề đường nghe điện thoại, Nguyên liền cho xe áp sát để Sơn giật chiếc điện thoại iPhone của chị T., rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, tổ công tác thuộc Công an xã Định Thành đang trên đường tuần tra nghe tiếng tri hô cướp của người dân nên đã truy đuổi bắt hai tên cướp giật. Khi đến khu vực chợ kinh F (ấp Hòa Phú, xã Định Thành, H.Thoại Sơn), lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ được Sơn cùng tang vật và phương tiện gây án, còn Nguyên nhanh chân trốn thoát. Tuy nhiên, khoảng 1 giờ sau, tổ công tác bắt giữ Nguyên khi anh ta đang trốn tại khu vực TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn.



Hiện, vụ cướp giật điện thoại của cô gái 18 tuổi nêu trên đang được Công an H.Thoại Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.