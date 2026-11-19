Cử nhân Dinh dưỡng Mai Thị Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết khế là loại trái cây quen thuộc nhưng chứa 2 thành phần có thể gây độc trong những điều kiện nhất định. Nguy cơ này đặc biệt đáng lưu ý ở người mắc bệnh thận mạn hoặc suy giảm chức năng thận.

Những thành phần nào trong khế có thể gây hại cho người bệnh thận

Thứ nhất là oxalat, hợp chất tự nhiên có trong quả khế. Khi ăn khế, oxalat được hấp thu vào máu và đào thải chủ yếu qua thận. Oxalat có thể kết hợp với canxi tạo thành tinh thể calcium oxalate, lắng đọng trong ống thận gây tắc nghẽn, viêm và gây tổn thương thận cấp, thậm chí làm chức năng thận suy giảm kéo dài. Ở người đã mắc bệnh thận mạn, khả năng đào thải oxalat giảm, làm tăng nguy cơ tích tụ và tổn thương thận.

Thứ 2 là caramboxin, một độc chất thần kinh có khả năng tác động lên hệ thần kinh trung ương. Khi caramboxin tích tụ trong cơ thể do thận không đào thải hiệu quả, người bệnh có thể xuất hiện: Nấc cụt dai dẳng, buồn nôn, nôn; kích động, lú lẫn, rối loạn ý thức; co giật, động kinh kéo dài; hôn mê, thậm chí tử vong trong trường hợp nặng.

Khế chứa nhiều thành phần có thể gây độc cho người bệnh thận ẢNH: L.C TẠO BỞI CHATGPT

Ở người khỏe mạnh, thận có khả năng đào thải các chất này tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, ở người mắc bệnh thận mạn, khả năng lọc và đào thải bị suy giảm, khiến các độc chất có thể tích tụ trong cơ thể, gây ngộ độc thần kinh và làm tổn thương chức năng thận nghiêm trọng hơn. Đã có những trường hợp ngộ độc khế dẫn đến tử vong được ghi nhận trong y văn. Vì vậy, người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt từ giai đoạn 3 trở lên và người đang lọc máu, được khuyến cáo tránh hoàn toàn việc ăn khế, kể cả sử dụng dưới dạng nước ép.

Người có chức năng thận bình thường ăn khế có cần lưu ý gì không?

Đối với người có chức năng thận bình thường, không nhất thiết phải kiêng khế tuyệt đối. Tuy nhiên chỉ nên ăn với lượng vừa phải, tránh tiêu thụ quá nhiều trong một lần, đặc biệt là nước ép khế cô đặc, tránh ăn khế khi bụng đói và khi cơ thể đang mất nước.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận tổn thương thận cấp ở những người trước đó có chức năng thận bình thường sau khi tiêu thụ lượng lớn khế.

"Không nên xem khế như một loại thực phẩm có thể sử dụng không giới hạn. Đặc biệt, người mắc bệnh thận cần thận trọng với những loại thực phẩm tưởng chừng rất quen thuộc, bởi khả năng đào thải và chuyển hóa của cơ thể đã thay đổi so với người khỏe mạnh", cử nhân Dinh dưỡng Mai Thị Thùy chia sẻ.