Các nhà khoa học phát hiện thói quen ngồi xem ti vi kéo dài liên quan đến tốc độ suy giảm chức năng thận nhanh hơn trong 12 năm. Vậy, ngồi xem ti vi trong bao lâu mỗi ngày thì ảnh hưởng đến thận?

Ngồi lâu xem tivi có liên quan tới suy giảm chức năng thận, ngay cả ở người có tập thể dục ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Nghiên cứu theo dõi suốt 12 năm tại Úc

Các nhà khoa học từ Đại học Công nghệ Swinburne, Viện Tim và Tiểu đường Baker, Đại học Monash, Đại học Deakin và các tổ chức khác tại Úc, phối hợp cùng các nhà nghiên cứu từ Nhật Bản, Phần Lan và Anh, đã theo dõi 6.220 người tham gia, từ 25 tuổi trở lên, tuổi trung bình gần 51, gồm cả người khỏe mạnh và người bệnh đường.

Trong suốt 12 năm theo dõi, người tham gia nghiên cứu báo cáo thời gian xem ti vi, mức độ vận động và được xét nghiệm máu để đánh giá mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) tại 3 thời điểm: Khi bắt đầu nghiên cứu, sau 5 năm và sau 12 năm.

Kết quả cho thấy, việc ngồi hoặc nằm xem ti vi trong nhiều giờ có liên quan đến tốc độ suy giảm chức năng thận nhanh hơn, ngay cả ở những người có duy trì hoạt động thể chất.

Cụ thể, thời gian xem ti vi trung bình tăng từ 1,77 lên 1,91 giờ mỗi ngày, trong khi chỉ số eGFR giảm từ 96,5 xuống 89,9. Thời gian xem ti vi càng kéo dài, chức năng thận càng có xu hướng suy giảm nhanh. Mối liên quan này đặc biệt rõ ở người mắc tiểu đường và phụ nữ, theo trang tin y khoa News Medical.

Nguy cơ tăng khi ngồi nhiều hơn 4 giờ mỗi ngày

Đáng chú ý, mỗi giờ xem ti vi tăng thêm mỗi ngày có liên quan đến tốc độ suy giảm chức năng thận nhanh hơn khoảng 2 - 3% mỗi năm. Mối liên quan này càng rõ ở những người dành từ 4 giờ mỗi ngày trở lên để xem truyền hình.

Các tác giả nhận định, thói quen ngồi hoặc nằm lâu xem ti vi, đặc biệt ở người mắc tiểu đường, có thể làm gia tăng tác động bất lợi đối với chức năng thận.

Từ kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạn chế thời gian ngồi lâu, kết hợp vận động thường xuyên để góp phần bảo vệ sức khỏe thận.