‘Án mạng ở Venice’: Phần ma mị nhất về thám tử Hercule Poirot

Sau khi "ẵm" tượng vàng Oscar nhờ hai vai diễn xuất thần trong Everything everywhere all at once, Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy lại chuẩn bị tái hợp trong tác phẩm đậm đà bản sắc châu Á của Disney+ mang tên American born Chinese.