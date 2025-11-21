Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Ăn nhậu xong rủ nhau đi bắt trộm 24 con gà

Phạm Đức
Phạm Đức
21/11/2025 17:15 GMT+7

Sau khi ăn nhậu, Sơn và Cường ở Hà Tĩnh rủ nhau đột nhập nhà dân bắt trộm 24 con gà, mang về nhà cất giấu, thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 21.11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Sơn (31 tuổi) và Đậu Xuân Cường (40 tuổi, cùng ngụ tại xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Đôi bạn nhậu bị khởi tố vì trộm gà - Ảnh 1.

Sơn và Cường bị khởi tố vì trộm 24 con gà của người dân

ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, vào ngày 7.11, Công an xã Kỳ Xuân tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.L (ngụ tại thôn Quang Trung, xã Kỳ Xuân) về việc bị kẻ gian bắt trộm 24 con gà (mỗi con có trọng từ 1 kg trở lên).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kỳ Xuân đã tiến hành xác minh và nhanh chóng xác định được Trần Văn Sơn và Đậu Xuân Cường chính là thủ phạm ăn trộm gà của chị L. nên tiến hành bắt giữ Sơn và Cường.

Tại cơ quan điều tra, Sơn và Cường khai nhận khuya một ngày cuối tháng 10, sau khi ăn nhậu xong, cả hai nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, nên đã bàn bạc với nhau đi ăn trộm gà của người dân trong xã.

Lợi dụng trời tối, Sơn và Cường đã đột nhập vào nhà chị L., bắt trộm được 24 con gà đưa về nhà cất giấu, chờ thời cơ thích hợp bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, Sơn và Cường đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập ăn nhậu. Sau cuộc nhậu, cả hai có thói quen lợi dụng đêm tối hoặc sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

