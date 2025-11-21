Ông Nguyễn Thành Đồng tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 21.11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức trọng thể phiên chính thức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Dự đại hội có ông Trần Thắng, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng 307 đại biểu chính thức, tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, tổ chức đoàn thể trong toàn tỉnh.

Bà Hà Thị Việt Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả phiên thứ nhất đại hội.

Ông Nguyễn Thành Đồng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa mới ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, đại hội đã nhất trí số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là 120 thành viên và đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cử tại đại hội là 118 thành viên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI.

Ông Nguyễn Thành Đồng tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh gồm các ông, bà: Nguyễn Thế Hoàn, Ngô Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Ny Hương, Nguyễn Đức Tới, Thái Ngọc Hải, Phạm Thị Thu Hà, Hà Thị Việt Ánh.

Đại hội cũng đã tiến hành hiệp thương cử 15 thành viên tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XV; chỉ ra hạn chế và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá và chương trình hành động nhiệm kỳ mới, nhằm phát huy truyền thống, văn hóa, con người Hà Tĩnh.

Nhiệm kỳ mới, ông Đồng đề nghị đại biểu lĩnh hội đầy đủ tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội, triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, góp phần xây dựng Hà Tĩnh phát triển toàn diện, bền vững theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.