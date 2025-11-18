Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 18.11, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, kỳ họp lần này đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa được Ban Bí thư điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Cũng tại kỳ họp, ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh với tỷ lệ thống nhất 100%.

Trước đó, chiều 17.11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.Huế thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành uỷ Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thiên Định, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cám ơn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tin tưởng, giao trọng trách người đứng đầu chính quyền tỉnh. Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông Định khẳng định tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.