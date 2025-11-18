Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Phạm Đức
Phạm Đức
18/11/2025 11:48 GMT+7

Ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 18.11, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định

ẢNH: TÂN KỲ

Theo đó, kỳ họp lần này đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa được Ban Bí thư điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Cũng tại kỳ họp, ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh với tỷ lệ thống nhất 100%.

Trước đó, chiều 17.11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.Huế thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành uỷ Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Thiên Định, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cám ơn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tin tưởng, giao trọng trách người đứng đầu chính quyền tỉnh. Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông Định khẳng định tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Ông Lê Văn Hẳn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Ông Lê Văn Hẳn làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh và giới thiệu HĐND tỉnh này bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Khám phá thêm chủ đề

Võ Trọng Hải HĐND tỉnh Hà Tĩnh UBND TP. Huế Phan Thiên Định tỉnh Hà Tĩnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận