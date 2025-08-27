Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

'Ăn nhiều thịt làm tăng nguy cơ ung thư?': Nghiên cứu mới phát hiện điều gì?

Thiên Lan
Thiên Lan
27/08/2025 12:30 GMT+7

Trong bối cảnh nhiều tranh cãi về việc tiêu thụ thịt và protein động vật có thể làm tăng nguy cơ ung thư, tử vong, một nghiên cứu quy mô lớn mới đây đã đưa ra kết luận ngược lại.

Theo nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, tiêu thụ protein từ nguồn động vật không làm tăng nguy cơ ung thư, tử vong.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm chuyên gia đến từ Đại học McMaster (Canada). Dữ liệu được phân tích từ gần 16.000 người trưởng thành (từ 19 tuổi trở lên), tham gia chương trình Khảo sát Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ (NHANES III).

'Ăn nhiều thịt làm tăng nguy cơ ung thư': Nghiên cứu mới nói gì? - Ảnh 1.

Các nguồn protein từ cả hai nhóm thực vật và động vật đều có thể góp phần cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ

Ảnh minh họa: AI

Nhóm nghiên cứu tập trung đánh giá lượng protein tiêu thụ từ 2 nguồn chính: thực vật và động vật, sau đó so sánh với nguy cơ tử vong do ung thư, bệnh tim mạch và các nguyên nhân khác. Các phương pháp phân tích thống kê tiên tiến - bao gồm phương pháp của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, được áp dụng nhằm đảm bảo độ chính xác, giúp hiệu chỉnh sai số do thay đổi khẩu phần hằng ngày.

Kết quả cho thấy không có mối liên hệ giữa tổng lượng protein - bao gồm cả protein động vật và thực vật - với nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, bệnh tim mạch hay ung thư, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu còn phát hiện tiêu thụ protein động vật có liên quan đến việc giảm nhẹ tỷ lệ tử vong do ung thư.

Giáo sư Stuart Phillips nhấn mạnh rằng trong bối cảnh có nhiều thông tin trái chiều về protein, nghiên cứu này cung cấp dữ liệu đáng tin cậy, giúp mọi người có thể đưa ra lựa chọn dinh dưỡng dựa trên bằng chứng.

Các nhà nghiên cứu kết luận: Khi kết hợp với dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng trước đây, phát hiện này ủng hộ việc bao gồm cả protein động vật và thực vật trong chế độ ăn lành mạnh.

Nhà nghiên cứu chính Yanni Papanikolaou cho biết, các nguồn protein từ cả hai nhóm thực vật và động vật đều có thể góp phần cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, nếu được tiêu thụ hợp lý trong khuôn khổ một chế độ ăn cân bằng.

