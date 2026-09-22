Ăn sau 20 giờ có gây tăng cân? Bác sĩ nói điều này quan trọng hơn

Loại thực phẩm, khẩu phần, mức độ vận động và đặc biệt là khoảng cách giữa bữa ăn cuối với giờ đi ngủ cũng ảnh hưởng đến tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng.

Ăn muộn có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói, quá trình sử dụng năng lượng và giấc ngủ ở một số người. Tuy nhiên, ăn sau 20 giờ không đồng nghĩa chắc chắn tăng cân, theo Hindustan Times.

Khoảng cách giữa bữa ăn cuối với giờ đi ngủ cũng ảnh hưởng đến tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng Ảnh minh họa: N.Vy tạo từ AI

Ăn quá muộn có thể ảnh hưởng chuyển hóa

Bà Janese S. Laster, bác sĩ chuyên khoa nội, y học béo phì, tiêu hóa và dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết những thực phẩm được lựa chọn vào ban đêm thường dễ là các món chế biến sẵn, giàu carbohydrate tinh chế hoặc chất béo.

Thời điểm ăn có thể tác động đến quá trình tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa chất dinh dưỡng. Một số nghiên cứu cho thấy ăn muộn có thể làm tăng cảm giác đói, thay đổi các hormone điều hòa sự thèm ăn và ảnh hưởng đến mức tiêu hao năng lượng.

Theo bác sĩ Laster, những tác động này không giống nhau ở tất cả mọi người. Di truyền, mức độ căng thẳng, chất lượng giấc ngủ, lượng thức ăn và thành phần bữa ăn đều có thể đóng vai trò.

Vì vậy, nếu có thể lựa chọn, duy trì thời gian ăn tương đối ổn định và tránh những bữa ăn quá lớn vào cuối ngày có thể giúp kiểm soát cân nặng dễ dàng hơn.

Ăn sát giờ ngủ dễ gây trào ngược

Không chỉ liên quan đến cân nặng, ăn quá gần giờ đi ngủ còn có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Bà Caroline Soyka, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Mỹ, cho biết ăn ngay trước khi nằm có thể làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản và ợ nóng ở một số người.

Khi nằm xuống trong lúc dạ dày vẫn đang tiêu hóa thức ăn, axit và các chất trong dạ dày có thể dễ dàng trào ngược lên thực quản hơn.

Với người thường xuyên bị đầy hơi, ợ nóng hoặc trào ngược, bác sĩ Laster khuyên nên tránh ăn trong khoảng 90 phút trước khi đi ngủ.

Ăn sau 20 giờ không phải lúc nào cũng xấu

Nếu lịch làm việc hoặc học tập khiến bữa tối diễn ra sau 20 giờ, không nên vì thế mà bỏ bữa hoặc nhịn đói kéo dài.

Bà Julie Pace, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho rằng tác động của việc ăn khuya còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống và lối sống. Trong khi đó, chuyên gia dinh dưỡng Bess Berger lưu ý rằng điều đáng quan tâm không chỉ là ăn lúc mấy giờ mà còn là ăn món gì và ăn bao nhiêu.

Một phần pizza, khoai tây chiên, kem hoặc bánh ngọt đều có thể cung cấp nhiều năng lượng, chất béo bão hòa hoặc đường bổ sung, bất kể được ăn lúc 18 hay 22 giờ.

Ngược lại, nếu thực sự đói vào buổi tối, có thể lựa chọn khẩu phần nhỏ với thực phẩm giàu dinh dưỡng như sữa chua không đường, trái cây nguyên quả, một ít các loại hạt, rau củ hoặc nguồn protein nạc.

Nên kết thúc bữa tối trước khi ngủ bao lâu?

20 giờ không phải mốc bắt buộc mà mọi người phải ngừng ăn. Thời điểm phù hợp phụ thuộc vào giờ ngủ, lịch sinh hoạt và tình trạng sức khỏe của từng người.

Bác sĩ Soyka khuyên nên kết thúc bữa ăn khoảng 2 - 3 giờ trước khi đi ngủ. Khoảng cách này giúp hạn chế tình trạng đầy bụng, khó chịu và trào ngược khi nằm.

Điều quan trọng là duy trì giờ ăn tương đối đều đặn, tránh ăn quá nhiều vào cuối ngày và lựa chọn thực phẩm cân bằng.

Đặc biệt, người mắc tiểu đường hoặc đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến đường huyết không nên tự ý bỏ bữa hoặc nhịn ăn kéo dài để kiểm soát cân nặng. Thời điểm ăn cần được điều chỉnh phù hợp với thuốc, tình trạng đường huyết và hướng dẫn của bác sĩ.

Nói cách khác, thay vì ám ảnh với mốc 20 giờ, hãy chú ý 3 điều: ăn gì, ăn bao nhiêu và cách giờ đi ngủ bao lâu.