Ăn trái cây buổi sáng tốt không? Chuyên gia chỉ ra 4 nhóm người cần lưu ý

Theo tiến sĩ Vinitha Krishnan, Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện SIMS (Ấn Độ), không có một thời điểm cố định nào được xem là tốt nhất để ăn trái cây. Việc ăn trái cây phụ thuộc vào từng loại, và điều quan trọng là chất lượng, lượng trái cây tiêu thụ, chứ không phải thời điểm ăn.

Tuy nhiên, một số đối tượng đặc biệt sau cần lưu ý về thời điểm ăn trái cây, cụ thể:

Người mắc bệnh tiểu đường: Nên ăn trái cây cùng bữa ăn chính thay vì ăn riêng, bởi protein và chất xơ trong bữa ăn có thể giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó hạn chế tăng đường huyết sau ăn.

Ở người tiểu đường, nên ăn trái cây cùng bữa ăn chính thay vì ăn riêng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Người tập luyện hoặc vận động thể thao: Đối với vận động viên hoặc người thường xuyên tập luyện, ăn trái cây trước khi tập có thể cung cấp nguồn carbohydrate lành mạnh, giúp cơ thể có thêm năng lượng, phục vụ cho các hoạt động thể chất.

Người mắc bệnh Crohn: Theo tiến sĩ Krishnan, người mắc bệnh Crohn thường được khuyến cáo hạn chế trái cây trong giai đoạn bệnh bùng phát hoặc giai đoạn cấp, vì trái cây chứa fructose có thể khiến các triệu chứng khó chịu trở nên nặng hơn.

Người bị trào ngược dạ dày - thực quản: Nếu bị trào ngược axit, chuyên gia khuyến cáo không nên ăn trái cây quá muộn vào ban đêm, vì điều này có thể làm tăng tình trạng trào ngược.

Trái cây có giúp “thải độc” cơ thể, thay thế nước uống không?

Thải độc là quá trình loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Chức năng này được thực hiện chủ yếu bởi gan, thận, da và phổi. Theo tiến sĩ Krishnan, trái cây không giúp thải độc cơ thể.

“Trái cây mang lại lợi ích nhờ chứa các chất chống oxy hóa. Các vitamin như vitamin A và vitamin C giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa. Nhiều người nhầm lẫn tác dụng này với khả năng ‘thải độc’”, bà Krishnan giải thích.

Một số loại trái cây có hàm lượng nước cao, phù hợp để sử dụng trong mùa hè Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Bà Krishnan cũng nhấn mạnh rằng trái cây không thể thay thế nhu cầu bù nước, đặc biệt trong những thời điểm nắng nóng nhất trong ngày hoặc khi cơ thể mất nhiều nước do đổ mồ hôi trong quá trình tập luyện. Trái cây chỉ nên được xem là nguồn hỗ trợ, chứ không thể là nguồn cung cấp nước duy nhất, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Một số loại trái cây có hàm lượng nước cao, phù hợp để sử dụng trong mùa hè mà mọi người có thể tham khảo gồm: