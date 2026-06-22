Bác sĩ tiêu hóa chỉ ra 5 loại trái cây giúp giảm táo bón tự nhiên

Bên cạnh việc uống đủ nước và duy trì vận động, lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Trong số đó, nhiều loại trái cây giàu chất xơ có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón một cách tự nhiên, theo tờ Hindustan Times.

Ông Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa làm việc tại California (Mỹ), chia sẻ 5 loại trái cây mang lại lợi ích rõ rệt cho đường ruột và hỗ trợ giảm táo bón.

Nhiều loại trái cây có tác dụng cải thiện tình trạng táo bón Ảnh: N,Vy tạo từ AI

Kiwi

Kiwi chứa nhiều chất xơ, vitamin C và các enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Ông Sethi cho biết loại quả này không chỉ giúp cải thiện táo bón mà còn giảm cảm giác đầy hơi.

Dù có kích thước nhỏ, 2 quả kiwi vẫn cung cấp khoảng 4 gram chất xơ. Đây là lượng chất xơ đáng kể giúp thúc đẩy hoạt động của đường ruột.

Lê

Lê chứa sorbitol, một hợp chất mà cơ thể hấp thụ không hoàn toàn. Nhờ đặc tính này, sorbitol có thể hoạt động như một chất nhuận tràng tự nhiên, hỗ trợ quá trình đi tiêu.

Ngoài ra, một quả lê cỡ trung bình cung cấp khoảng 6 gram chất xơ, cao hơn nhiều loại trái cây phổ biến khác.

Táo

Táo cũng là lựa chọn có lợi cho hệ tiêu hóa. Phần vỏ táo chứa pectin, một hợp chất giúp rút ngắn thời gian chất thải di chuyển trong ruột và làm tăng số lần đi tiêu.

Một quả táo cỡ trung bình cung cấp khoảng 4 gram chất xơ, góp phần duy trì hoạt động ổn định của đường ruột.

Thanh long

Thanh long không chỉ nổi bật nhờ màu sắc bắt mắt mà còn chứa nhiều vitamin C và chất xơ. Theo ông Sethi, loại quả này hỗ trợ cải thiện tình trạng táo bón khá hiệu quả.

Thanh long cung cấp chất xơ, giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ quá trình đào thải chất thải ra khỏi cơ thể.

Đu đủ

Đu đủ cũng là loại trái cây quen thuộc và mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa. Loại quả này chứa nước, chất xơ, vitamin C cùng các enzyme hỗ trợ tiêu hóa, từ đó giúp giảm đầy hơi và thúc đẩy nhu động ruột.

Chất xơ đóng vai trò quan trọng với đường ruột

Điểm chung của các loại trái cây trên là đều giàu chất xơ. Đây là dưỡng chất cần thiết giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Chất xơ được chia thành 2 nhóm chính là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan tan trong nước và tạo thành dạng gel trong dạ dày, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa.

Trong khi đó, chất xơ không hòa tan hỗ trợ thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong đường ruột và làm tăng khối lượng phân. Đây là loại chất xơ đặc biệt hữu ích đối với người bị táo bón.

Việc bổ sung các loại trái cây giàu chất xơ vào khẩu phần ăn hằng ngày có thể góp phần duy trì sức khỏe đường ruột và hỗ trợ quá trình đi tiêu đều đặn hơn.